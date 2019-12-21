Nöbette sivrisinek ısıran asker, şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nöbette sivrisinek ısıran asker, şehit oldu - Son Dakika

Nöbette sivrisinek ısıran asker, şehit oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Başika Üs bölgesinde nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu ile rahatsızlanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Nöbette sivrisinek ısıran asker, şehit oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Başika Üs bölgesinde nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu ile rahatsızlanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018 tarihinden bu yana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haber:  ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:12 Kaynak: DHA
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