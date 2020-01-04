Nöbetteki polis kardan adam yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nöbetteki polis kardan adam yaptı - Son Dakika

Nöbetteki polis kardan adam yaptı

6 saat önce

SİVAS'ta, gece aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 251 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Nöbetteki polis kardan adam yaptı, System.String[]

SİVAS'ta, gece aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 251 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Beyaza bürünen kent merkezinde görevli polis memurunun yaptığı kardan adam ise ilgi çekti.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü. Hava sıcaklığının 1 derece civarında olduğu kent, yağış nedeni ile beyaza büründü. Sabah saatlerinde belediye ekipleri şehir içi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için görev yaptı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeni ile il genelinde 251 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

POLİSİN KARDAN ADAMI

Sivas Emniyet Müdürlüğü kent meydanında nöbet tutan polis ekibi de kışı kardan adam yaparak karşıladı. Bir polis memurunun Atatürk Anıtı yanındaki nöbet alanında yaptığı mini kardan adam ilgi çekti. Tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi
İstanbul'da ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi! Yaralılar var Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:36 Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yapılan telesiyejin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
18:35 Kendini unuttu otomobilinin derdine düştü - Son Dakika
18:35 Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı - Son Dakika
18:35 Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı - Son Dakika
18:35 Büyükçekmece'de otelde 2 kişi ölü bulundu - Son Dakika
17:47 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 18:41:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nöbetteki polis kardan adam yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]