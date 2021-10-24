Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu

Ankara'da Doktor Rümeysa Berin Şen, nöbet dönüşü evine giderken yaptığı trafik kazasında yaşamını yitirdi. Şen'in 36 saat aralıksız nöbet tuttuğunu ve yorgunluk yüzünden kaza yaptığını öne süren kullanıcılar ise tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Atılan tweet'ler sonrasında #yorgundoktorlarölüyor etiketi Twitter'da gündem oldu.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, hastanedeki nöbetinin ardından otomobili ile evine giderken, yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. ANNESİ KENDİNDEN GEÇTİ Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, 25 yaşındaki genç doktorun annesi Yasemin Şen, olay yerinde sinir krizi geçirdi. 36 SAAT NÖBET İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI Öte yandan sosyal medyada Şen'in 36 saat aralıksız nöbet tuttuğu ve yorgunluğu nedeniyle kaza yapıp yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Kullanıcılar bu sebeple tepkilerini tweet atarak dile getirirken, #yorgundoktorlarölüyor etiketi Twitter'da gündem oldu. O paylaşımlardan bazıları: Ne doktorların, ne de başka meslek grubunun uykusuz ve aralıksız mesai yapması doğru değil. Burada en büyük görev sağlık bakanlığına düşüyor. 5 dakikada hasta bak, 36 saat uyuma, herkese güler yüz göster, sakın hata yapma! Süper kahraman değil, insan bunlar #yorgundoktorlarölüyor

36 saat aralıksız çalışarak tuttuğumuz nöbetin, insan haklarına, insan fizyolojisine aykırı olduğunu savunmak zorunda kalmamız bile tam tamına bir trajedi!

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen, uykusuz nöbetin kurbanı oldu. Özellikle KIDEMSİZ asistanların ne şartlarda çalıştığını biliyoruz, yetkililer bu şartları düzeltmek için neyi bekliyor?

Hiçbir şey değişmeyecek, nöbet listesinden RÜmeysa çıkarılacak yerine kalanlara extra nöbet yazılacak.

Bu nöbetler tıp eğitiminin bir parçası değildir. 10-15 tane 36 saatlik nöbet klişesi bozulmalıdır. Tıp eğitimi veren hocalarıma sesleniyorum: "Biz tuttuk onlar da tutsun" mantığı çok bencilce bir yaklaşımdır. Her şey sizin elinizde!

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