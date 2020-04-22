Nöbetten dönen sağlık görevlisi kaza yaptı - Son Dakika

Nöbetten dönen sağlık görevlisi kaza yaptı

Nöbetten dönen sağlık görevlisi kaza yaptı Kaza sonrası sıkışan sürücü koltuğundan itfaiye tarafından kurtarıldı Tuzla'da nöbetten çıkan ve aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpan sağlık görevlisi sürücü koltuğunda sıkıştı.

Nöbetten dönen sağlık görevlisi kaza yaptı Kaza sonrası sıkışan sürücü koltuğundan itfaiye tarafından kurtarıldı İSTANBUL - Tuzla'da nöbetten çıkan ve aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpan sağlık görevlisi sürücü koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaza, Tuzla Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir hastanede çalışan sağlık görevlisi Tuğba K., nöbetten çıktı. Arabasıyla evine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Genç kadın çarpmanın etkisiyle sürücü koltuğunda sıkıştı. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekibi ile polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisi Tuğba K., itfaiye çalışanlarının müdahalesi sonucunda şoför koltuğundan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşlardan biri, "Bu yoldan gelerek insanlara çarpmamak adına kaldırıma çarpmış" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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