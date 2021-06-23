Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da dün akşam saat 21.30 sıralarında bir sitede yaşanan olayda, özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek eve geldi ve internetten yemek siparişi verdi.

KURYEDEN KİMLİK İSTEDİLER

Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi. Ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye de bunun üzerine Arslanoğlu'nu telefonla arayarak güvenlik görevlilerinin kimliğini istediğini ve kendisinin vermek istemediğini söyledi.

Hamdi Arslanoğlu

KİMLİK TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti. Stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, aşağıya inerek yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı.

GÜVENLİK AMİRİ ''GELİYORUZ LAN!'' DEDİ

Sorasında Arslanoğlu, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi. Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri "Geliyoruz lan!" dedi.

COPLA SALDIRI ANI KAMERADA

Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ancak tartışma bir süre de aşağıda devam ettikten sonra 3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darp etti. Arslanoğlu, darp raporu alarak sitenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu. Darp anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.