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Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı - Son Dakika

Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı

23.06.2021 10:44

İstanbul Bağcılar'da yaşanan olayda nöbetten evine dönen stajyer doktor, internetten yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kuryenin sitenin güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmaması nedeniyle doktor ile görevliler arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle konuşmak için aşağıya inen doktor, güvenlik görevlilerinin coplu saldırısına maruz kaldı. Dehşet veren o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Bağcılar'da dün akşam saat 21.30 sıralarında bir sitede yaşanan olayda, özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek eve geldi ve internetten yemek siparişi verdi.

KURYEDEN KİMLİK İSTEDİLER

Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi. Ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye de bunun üzerine Arslanoğlu'nu telefonla arayarak güvenlik görevlilerinin kimliğini istediğini ve kendisinin vermek istemediğini söyledi.

Nöbetten evine dönen doktor dehşeti yaşadı! Oturduğu sitedeki güvenlik görevlilerinin copla saldırısı kamerada
Hamdi Arslanoğlu

KİMLİK TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti. Stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, aşağıya inerek yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı.

GÜVENLİK AMİRİ ''GELİYORUZ LAN!'' DEDİ

Sorasında Arslanoğlu, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi. Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri "Geliyoruz lan!" dedi.

COPLA SALDIRI ANI KAMERADA

Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ancak tartışma bir süre de aşağıda devam ettikten sonra 3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darp etti. Arslanoğlu, darp raporu alarak sitenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu. Darp anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı

Üniversite, İstanbul, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • polat şamil: ayrıca stajer doktor böyle bir milyon dolarlık sitede oturabiliyorsa,kendini başka insanlardan farklı görüyor,işte bizim türkiyedeki sınıfsal fark ve bencilllik ve sonuçları.... Cevap Yaz 6 14 Yayından Kaldır
  • polat şamil: ne oldu şimdi,yediğin dayak yanına kar kaldı,yaptığın artistlik,karşılığı bütün siteye türkiye ye rezil oldun,yakıştı mı şimdi sana.herkes görevini yapıyor.kurye kimlik vermeyebilir,ki verse ne olcak,vermediyse güvenlik seni kapıya çağırır gayet normal,sen güvenliğe yapacağı işi öğretirsen o da burası türkiye laf söyler,sonra kavga çıkar,sen sert çıkarsan,o da kendini savunur görevini yapar.elinde job varsa da vurur. Cevap Yaz 7 13 Yayından Kaldır
  • hasan ceylan: Doktorlar kutsal hale gelmiş. Ufak bir sorun çıksa herzaman doktorlar haklı oluyor. Buda doktorları kendini bir şey sanan kibirli hale getirmiş. Burada elbetteki güvenliklerin adama saldırması doğru değil. Ama doktor da ilk saldıran taraf olabilir. Cevap Yaz 17 18 Yayından Kaldır
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