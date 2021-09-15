Nobu'da aile yemeği... Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz aile ile tanıştı

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de arada bir 'kadraj'ıma takılıyorlar! Spor tutkunu çift, bazen tatillerde spor yaparken bir-iki kare paylaşsalar da çok fazla ortalıkta değiller. Ancak aldığım duyumlara göre çiftin ilişkisi oldukça iyi gidiyormuş. Yakın bir arkadaşım, geçtiğimiz hafta Allan Hakko ve babası Jeff Hakko'yu Nobu'da yemeğe otururken görmüş. Çok geçmeden de yanlarına Merve Oflaz gelmiş. Belli ki Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'ı ilk kez babasıyla tanıştırmış ve yemek oldukça samimi bir havada geçmiş. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftin cephesinden mutlu haberler yakındır…

Yeni yaşını kutladı

Ekranların sevilen oyuncusu İpek Bağrıaçık, doğum gününü dostlarıyla kutladı. Arkadaşlarının organize ettiği partiyle yeni yaşını kutlayan Bağrıaçık'ın keyfi bir hayli yerindeydi. Kız arkadaşların aldığı kristal taçla pastasındaki mumları üfleyen güzel oyuncu, dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Yaz tatilini bitirip İstanbul'a dönen İpek Bağrıaçık, yeni projeler için kolları sıvamadan önce güzel bir şekilde enerji depolamış. Ben de kendisine buradan mutlu yıllar diliyorum.

Sağlığa kavuşmasını Cannes'da kutladılar

Eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı geçtiğimiz mart ayında Bodrum'da düşerek beyin kanaması geçirmiş ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Bu süreçte çok endişelenen ailesi ve arkadaşları, Satıcı'nın yoğun bakımdan çıkmasıyla rahat bir nefes almıştı. Yakın arkadaşı Hamdi Akın, tamamen iyileşen işadamını, kızı Diba Satıcı ile birlikte kısa bir tatil için Cannes'da ağırladı. Pandemi nedeniyle yurtdışına çıkamayan Hamdi Akın, bu vesileyle şeytanın bacağını kırmış oldu! İş dünyasından yakın arkadaşları Mustafa Göçen ve Atilla Türkmen'in da eşlik ettiği Hamdi Akın, yoğun iş programına Cannes'da dört günlük bir mola verdi.

Arkadaşlarıyla Capri'de

Cemiyetin genç kuşak isimlerinden Hakan Sabancı, yazı İtalyan kıyılarında bitirmek istemiş… Küçüklükten beri arkadaş olduğu Metehan Özyer, Mark Başoğlu ve Dağhan Doğruer ile birlikte İtalya'ya uçan Sabancı, dostlarını alıp Capri'ye götürdü. Burada tekneyle koyları gezen ve bol bol yüzen arkadaşlar yazın son tatilini İtalya'da yapıp, işlerinin başına İstanbul'a döndü.