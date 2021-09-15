Üye Girişi
Nobu'da aile yemeği... Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz aile ile tanıştı - Son Dakika

Nobu'da aile yemeği... Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz aile ile tanıştı

15.09.2021 08:57
Nobu'da aile yemeği... Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz aile ile tanıştı, System.String[]

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de arada bir 'kadraj'ıma takılıyorlar!

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de arada bir 'kadraj'ıma takılıyorlar! Spor tutkunu çift, bazen tatillerde spor yaparken bir-iki kare paylaşsalar da çok fazla ortalıkta değiller. Ancak aldığım duyumlara göre çiftin ilişkisi oldukça iyi gidiyormuş. Yakın bir arkadaşım, geçtiğimiz hafta Allan Hakko ve babası Jeff Hakko'yu Nobu'da yemeğe otururken görmüş. Çok geçmeden de yanlarına Merve Oflaz gelmiş. Belli ki Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'ı ilk kez babasıyla tanıştırmış ve yemek oldukça samimi bir havada geçmiş. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftin cephesinden mutlu haberler yakındır…

Yeni yaşını kutladı

Ekranların sevilen oyuncusu İpek Bağrıaçık, doğum gününü dostlarıyla kutladı. Arkadaşlarının organize ettiği partiyle yeni yaşını kutlayan Bağrıaçık'ın keyfi bir hayli yerindeydi. Kız arkadaşların aldığı kristal taçla pastasındaki mumları üfleyen güzel oyuncu, dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Yaz tatilini bitirip İstanbul'a dönen İpek Bağrıaçık, yeni projeler için kolları sıvamadan önce güzel bir şekilde enerji depolamış. Ben de kendisine buradan mutlu yıllar diliyorum.

Nobu'da aile yemeği... Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz aile ile tanıştı

Sağlığa kavuşmasını Cannes'da kutladılar

Eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı geçtiğimiz mart ayında Bodrum'da düşerek beyin kanaması geçirmiş ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Bu süreçte çok endişelenen ailesi ve arkadaşları, Satıcı'nın yoğun bakımdan çıkmasıyla rahat bir nefes almıştı. Yakın arkadaşı Hamdi Akın, tamamen iyileşen işadamını, kızı Diba Satıcı ile birlikte kısa bir tatil için Cannes'da ağırladı. Pandemi nedeniyle yurtdışına çıkamayan Hamdi Akın, bu vesileyle şeytanın bacağını kırmış oldu! İş dünyasından yakın arkadaşları Mustafa Göçen ve Atilla Türkmen'in da eşlik ettiği Hamdi Akın, yoğun iş programına Cannes'da dört günlük bir mola verdi.

Nobu'da aile yemeği... Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz aile ile tanıştı

Arkadaşlarıyla Capri'de

Cemiyetin genç kuşak isimlerinden Hakan Sabancı, yazı İtalyan kıyılarında bitirmek istemiş… Küçüklükten beri arkadaş olduğu Metehan Özyer, Mark Başoğlu ve Dağhan Doğruer ile birlikte İtalya'ya uçan Sabancı, dostlarını alıp Capri'ye götürdü. Burada tekneyle koyları gezen ve bol bol yüzen arkadaşlar yazın son tatilini İtalya'da yapıp, işlerinin başına İstanbul'a döndü.

Nobu'da aile yemeği... Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz aile ile tanıştı
Nobu'da aile yemeği... Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz aile ile tanıştı

İpek Bağrıaçık, Merve Oflaz, Hamdi Akın, Cannes, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nobu'da aile yemeği... Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz aile ile tanıştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı 08:38 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı Bolivya'da korkutan olay! Bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı 08:13 Bolivya'da korkutan olay! Bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı Apple, iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı 07:30 Apple, iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı
Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 00:57 Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı 23:57 Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali 22:49 Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali
Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz 22:20 Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz Sergen Yalçın'ın 21:36 Sergen Yalçın'ın "Kanalı aç" talebine Acun Ilıcalı yanıt verdi: Üye olsunlar da maçı izlesinler

Son Dakika Haberleri
08:42 Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor
08:22 MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu heyecanı yaşandı! Kaybeden kırmızı takımın olunca, yarışmacılar elemeye kaldı
08:17 iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri
08:13 Bolivya'da korkutan olay! Bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı
07:44 Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler
07:36 Son anda gördü! Motosikletteki yılanı, eliyle başından sıkarak çıkartabildi
07:30 Apple, iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı
07:23 Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm
18:17 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı
18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi
Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor         
08:43
iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri         
08:17
Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler         
07:44
Davutoğlu'na sorulan Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm         
07:24
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum         
23:03
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı         
20:54
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur         
18:01
Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti         
17:32
Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı         
15:55
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 09:16:53. #1.13#
SON DAKİKA: Nobu'da aile yemeği... Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz aile ile tanıştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement