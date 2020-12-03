Noel ağacını görüntülemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar - Son Dakika

Işıklandırılmış noel ağacından detaylar NEW YORK - ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'a konulan Noel ağacının ışıklandırmasını görmek isteyen kalabalık, koronavirüs önlemlerine aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan insanlar, kurulan barikatlara rağmen ağacı görüntülemeye çalıştı.

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