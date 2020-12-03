Noel ağacını görüntülemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar - Son Dakika

Noel ağacını görüntülemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar
03.12.2020 08:23
Kurulan barikatlardan detaylar Kalabalık insan detayları İnsanların ağacı görüntüleme çabası Işıklandırılmış noel ağacından detaylar NEW YORK - ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'a konulan Noel ağacının ışıklandırmasını görmek isteyen kalabalık, koronavirüs önlemlerine aldırış etmedi.
Kurulan barikatlardan detaylar
Kalabalık insan detayları
İnsanların ağacı görüntüleme çabası
Işıklandırılmış noel ağacından detaylar NEW YORK - ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'a konulan Noel ağacının ışıklandırmasını görmek isteyen kalabalık, koronavirüs önlemlerine aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan insanlar, kurulan barikatlara rağmen ağacı görüntülemeye çalıştı.
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