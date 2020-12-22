Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı - Son Dakika

Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı

22.12.2020 08:10
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı, System.String[]

ANTALYA'da 13 yıldır geleneksel olarak yılbaşı öncesi düzenlenen 'Noel Anne' çekimleri, bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşti.

ANTALYA'da 13 yıldır geleneksel olarak yılbaşı öncesi düzenlenen 'Noel Anne' çekimleri, bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. 2021 yılına özel 21 mankenin noel anne kostümlü kamera karşısına geçtiği çekimlerde kostümlerin rengine ve kumaşına özel maske takıldı. Kumsalda 'kalp' şekli oluşturan mankenler, denize girmeyi ihmal etmedi.

Antalya'da faaliyet gösteren Esline Ajans tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan noel anne çekimleri, bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Yılbaşına sayılı gün kala bir araya gelen mankenler, kırmızı noel anne kostümü giyip maske takarak kamera önüne geçti. Önceki yıllarda kimi zaman beş yıldızlı bir otelde, kimi zaman orman ve dağların zirvesinde yapılan çekimler, bu yıl kumsalda gerçekleşti.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kent merkezine yakın Lara Beach'te yapılan noel anne çekimleri, renkli görüntülere sahne oldu. 2021 yılına özel 21 mankenin kumsalda buluştuğu fotoğraf çekimlerinde dron da kullanıldı. Oluşturdukları kalp şekli ve taktıkları kırmızı maskelerle dünyaya 'sağlık ve barış' mesajı veren noel anneler, denize girmeyi de ihmal etmedi. Kendilerini izleyen turistlerle de hatıra fotoğrafı çektiren noel anneler, hep bir ağızdan 'Maske tak sağlıklı kal' dedi.Ajans koordinatörü Elif Varsak, geleneği bu yıl da bozmadıklarını anlattı. Varsak, "Noel anne çekimlerin 14'üncüsünü yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Noel annelere çekime özel yaptırdığımız maskeler, sosyal mesaj veriyor. Önlemlere dikkat edip, maske takmak, koronavirüsün hayatımızdan bir an önce çıkmasına yardımcı olacak" dedi.

Çekimlere katılan manken Hazar Kılıç ise farklı, heyecanlı ve güzel bir gün geçirdiğini söyledi. Pandemi kısıtlamaları arasında kendilerine moral veren bir etkinliğe katılmanın mutluluk verici olduğunu belirten Kılıç, "Kurallara uyun, sağlıklı kalın. Maskenizi çıkarmayın. Noel anneler de maske takıyor" diye konuştu.


Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı
Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı

Yılbaşı, Antalya, Kalp, Noel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Noel annelerden maskeli, kalpli sağlık mesajı - Son Dakika Magazin


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