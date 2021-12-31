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NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI - Son Dakika

NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI

31.12.2021 11:11

KADIKÖY'de 'Derinlere Saygı Dalış Topluğu', 4 kişilik ekibiyle yılın son dalışını sokak hayvanları için yaptı.

KADIKÖY'de 'Derinlere Saygı Dalış Topluğu', 4 kişilik ekibiyle yılın son dalışını sokak hayvanları için yaptı. Noel baba kostümüyle dalış gerçekleştiren bir üye ise 'Sokak hayvanları sahipsiz değil' pankartı açtı. Suyun altında unutulan değerleri hatırlatmak için 2015 yılında kurulan 'Derinlere Saygı Dalış Topluluğu' her sene belirli temalarla gerçekleştirdiği dalışlarını bu yıl Kadıköy'de sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık yaratmak için yaptı. 2021 yılının son dalışı, Türk Balık Adamlar Kulübü'nün desteği ile Derinlere Saygı Dalış Topluluğu danışmanı Metin Karadağ'ın liderliğinde düzenlendi. Metin Karadağ, Noel Baba kostümü giyen 71 yaşındaki Saruhan Singen, Ferhan Coşkun ve Dr. Tolga Taymaz Caddebostan Sahili'ndeki Türk Balık Adamlar Kulübü önünden yaklaşık 6 metre derinliğe indi. 25 dakika boyunca suda kalan ekip, daha sonra denizde meşale yakarak ellerindeki 'Sokak hayvanları sahipsiz değil' pankartını açtı. Dalgıçların sudan çıktıktan sonra bir sokak köpeğinin onlara eşlik etmesi de kameraya yansıdı.

SOKAK CANLARIMIZIN YAŞAM HAKKI İÇİN YAPTIK BUNU

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu danışmanı Metin Karadağ, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu yaklaşık 8 senedir hep toplum için, toplumu uyandırmak için şeyler yapmak için var. Yeni yıl dalışımızı yaptık. ve gündemde olan tek şey için yaptık, sokak canlarımızın yaşam hakkı için yaptık bunu. Denizin içi, dışı, dünya bizim diğer canlılar ile paylaştığımız bir yer. Biz onların sahibi değiliz. Biz onlar gibi misafiriz. Onlar da bizim misafirimiz. Onlara sahip çıkalım. dedi.

BU AKŞAMKİ DALIŞIMIZIN EN BÜYÜK AMACI DA KÖPEKLERİMİZİN GÜZELLİKLERE KAVUŞMASI

Noel baba kostümüyle dalış gerçekleştiren Saruhan Singen, 'Derinlere saygı dalış topluluğu elemanı olarak ve Atatürk'ün bir neferi olarak bu sene daldık. Fakat torbada çok kötü şeyler var onun için çıkarmıyoruz. Hastalıklar, hepsini kovuyoruz. 2022 senesinin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık sıhhat ve mutluluk diliyorum. Bu akşamki dalışımızın en büyük amacı da köpeklerimizin güzelliklere kavuşması barınaklara kavuşması. diye konuştu.

NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI
NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI
NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI
NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI
NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI
NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI
NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI
NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI

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Sokak Hayvanları, noel baba, Kadıköy, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: NOEL BABA 2021'İN SON DALIŞINI SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTI - Son Dakika
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