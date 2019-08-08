"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için anma töreni

"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için doğum gününde Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde yapılaca ayinle anılacak.

"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için doğum gününde Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde yapılaca ayinle anılacak.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, yaptığı açıklamada, Aziz Nikolas için Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde 10-11 Ağustos'ta ayin düzenleneceğini bildirdi.

Bu anma töreninin daha önce Demre ilçesinde gerçekleştirilen Turizm Festivali'nin devamı niteliğinde olduğunu aktaran Balcı, Rus kiliseden gelen delegasyonun inanç turizmini geliştirmek adına Demre bölgesinde yeni turizm yolları keşfedeceğini dile getirdi.

Dernek olarak bu tür projelerin içinde yer almaktan gurur duyduklarını anlatan Balcı, bu tür çalışmaların Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri yeni seviyeye getireceğini, kültür ve inançlara karşılıklı saygı duyulmasıyla siyasi ve ekonomik işbirliğinin artacağını ifade etti.

Türkiye'nin çok kıymetli ve benzersiz topraklara sahip olduğunu da vurgulayan Balcı, "Türkiye muhteşem iklim, deniz ve doğaya sahip. Türkiye'nin farklı değerini de keşfedip insanlarla paylaşmak için inanç turizmi projesini geliştirmek istiyoruz. Bu projeyle din adamları, arkeologlar, turizmcilerle ortak olarak çalışıyoruz. Bu topraklar eski uygarlıkların beşiği olarak bilinir, paha biçilmez antik kentlere sahip." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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