Noel Baba Barış Ödülü Putin'e Verildi

ULUSLARARASI ve Ulusal Noel Baba Barış Konseyi'nin yönetim kurulu tarafından 2019 yılı Noel Baba Barış Ödülü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin 'e verilirken, 2019 Yılı Noel Baba Barış Ülkesi ise Kuzey Kore seçildi.Merkezi Antalya 'da bulunan Noel Baba Barış Konseyi'nin de içinde olduğu 78 ülkedeki konseylerden oluşan Uluslararası ve Ulusal Noel Baba Barış Konseyi'nin yönetim kurulu 2019 yılı Noel Baba Barış Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut , Uluslararası Konsey'in kararını açıkladı. Muammer Karabulut, 1995 yılından itibaren her aralık ayında, 'Barışı, erdemliliği ve iyi ahlakı' yaşatmak isteyen tüm insanlar adına, bir kişiye, bir kuruma veya bir topluluğa verilen Noel Baba Barış Ödülü'ne 2019 yılı için oy çokluğuyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin'in uygun görüldüğünü kaydetti. 2019 Yılı Noel Baba Barış Ülkesi'nin ise Kuzey Kore seçildiği belirtildi. Ödül töreni 6 Aralık 2019 tarihinde Demre 'deki Noel Baba Kilisesi'nin de içinde bulunduğu bölgede yapılacak. Tören için hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Barış Ülkesi seçilen Kuzey Kore'nin Devlet Başkanı Kim Jong Un 'a davet gönderildi.SURİYE'DEKİ POLİTİKALARI ETKİLİ OLDUNoel Baba Barış Ödülü için Putin'in seçilmesiyle ilgili yapılan açıklamada, " Suriye 'de 21 Mart 2011 tarihinde başlayan iç savaş daha sonra dünya savaşına dönüşebilecek koşulları da yaratmış, 300 binden fazla insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan yaralanmış, sakat kalmış veya yaşadıkları toprakları terk ederek dünyada insanlık adına bir trajedi yaratmıştır. Suriye'de yaşanan bu acı, önce çevresindeki ülkeleri ve daha sonra da Avrupa 'yı göçmen sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. İnsanlık adına utanç verici bu gelişmeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in devreye girmesi ve kararlı tutumu sayesinde iyileşme sürecine girmiştir. Dünyayı daha büyük felaketlere götürecek Suriye'deki savaş ortamının sona yaklaşmasındaki katkılarından dolayı seçici kurul tarafından Putin önerisi kabul edilmiştir" denildi.BARIŞ ÜLKESİ KUZEY KORE SEÇİLDİ'İnsanlar tüm farklılıkları, yalnızca barış ve sevgi ortamında bir arada yaşayabilir' gerçeğini anımsatmak üzere her yıl bir ülkeye verilen, Barış Ülkesi ödülü için uygun görülen Kuzey Kore'ye ödülün veriliş nedenini ise Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, şöyle açıkladı:"Yaşadığı Japon işgalinin ardından, 1948 yılında Kore Demokratik Halk Cumhuriyet olarak kurulduğu günden itibaren kendisini savaşın içinde bulan, yaklaşık 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği topraklarda, 2018 yılında Kuzey Kore Devlet Başkanı, Güney Kore ve ABD Başkanı ile bir araya gelerek, gerek ülkesinde gerek dünyada barışa umut olmasından dolayı 2019 yılı Barış Ülkesi oldu."BARIŞ YOLUNDA SAĞLIKLI YAŞAMAntalya'da 1991 yılında başlayan, 1993 yılında her yıl farklı bir konu başlığı altında gerçekleşen etkinliklerin 2019 yılındaki 25'inci konusu olarak da 'Barış Yolunda Sağlıklı Yaşam' belirlendi. Başta GDO'lu yiyecekler olmak üzere insan sağlığını tehdit eden tarım ürünlerine dikkat çekmek, ayrıca sanayi kenevirinin faydalarını ve sağlıklı yaşama katkılarını anlatmak üzere bu konunun belirlendiği kaydedildi.- Antalya