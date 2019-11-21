Son Dakika Haberleri: Noel Baba'dan ev ve oyuncak bebek isteyen 7 yaşındaki evsiz kız çocuğu iki dileğine de kavuşuyor
BBC
Son Dakika Dünya Noel Baba'dan ev ve oyuncak bebek isteyen 7 yaşındaki evsiz kız çocuğu iki dileğine de kavuşuyor - Son Dakika Dünya

Noel Baba'dan ev ve oyuncak bebek isteyen 7 yaşındaki evsiz kız çocuğu iki dileğine de kavuşuyor

6 saat önce

İngiltere'nin Liverpool kentinde annesiyle birlikte hostelde yaşayan ve Noel Baba'ya mektup yazarak "Bir evimiz ve oyuncak bebeğim olsun" diyen yedi yaşındaki kız çocuğu için internette 6 bin sterlin (yaklaşık 44 bin TL) yardım toplandı.

Noel Baba'dan ev ve oyuncak bebek isteyen 7 yaşındaki evsiz kız çocuğu iki dileğine de kavuşuyor, System.String[]

İngiltere'nin Liverpool kentinde annesiyle birlikte hostelde yaşayan ve Noel Baba'ya mektup yazarak "Bir evimiz ve oyuncak bebeğim olsun" diyen yedi yaşındaki kız çocuğu için internette 6 bin sterlin (yaklaşık 44 bin TL) yardım toplandı.

Ailenin Noel tatilinde üç gün bir otelde kalacağı açıklandı. Çocuğa çok sayıda oyuncak da gönderildi.

Adı açıklanmayan çocuğun, bir yardım merkezindeki dilek kutusuna attığı mektup, belediye meclis üyesi Gerard Woodhouse tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Yeni yılda eve taşınacaklar

Çocuk mektubunda şöyle diyor:

"Sevgili Noel Baba, bize yardım edebilir misin? Noel'de bir evimiz olabilir mi? Annem hep birlikte olmamızı istiyor. Bize biraz yemek verebilir misin? Noel'de bir de oyuncak bebeğim olabilir mi? Teşekkür ederim."

Mektubun internette çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasından sonra GoFundMe adlı bağış sitesinde kampanya başlatıldı.

Woodhouse, çocuğun Noel Baba'dan istediği bebeğine kavuşacağını öğrenince çok sevindiğini söyledi.

Gerard Woodhouse, mektubun kendisini şaşırtmadığını, kentte yardıma muhtaç birçok aile olduğunu belirtti.

Belediye yetkilileri, çocuk için çok sayıda yardım teklifi geldiğini, önümüzdeki yıl ailenin bir eve yerleştirileceğini açıkladı.

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BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:55 
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