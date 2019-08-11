'Noel Baba' doğum gününde Demre'de anıldı

'NOEL BABA' adıyla bilinen Aziz Nikolas, Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde düzenlenen ayinde anıldı. Ayini, öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Maria Karlov da izledi.M.S. 4'üncü yüzyılda, 11 Ağustos günü doğduğu kabul edilen Aziz Nikolas(Noel Baba) içinRus Sanat ve Kültür Derneği tarafından Demre'deki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde düzenlenen ayini, Moskova Patrikhanesi'nden din adamı Georgi Sergeev yönetti. Moskova Patrikhanesi'nden gelen 6 din adamının da katıldığı ayini, öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Maria Karlov ile Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, dernek yöneticileri ve Rus turistler izledi. Yaklaşık 2,5 saat süren ayine katılan Ortodokslar, dua etti.Din adamı Sergeev, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayin için 7 kişilik heyetle Moskova'dan geldiklerini söyledi. Aziz Nikolas'ın 1759'uncu doğum gününü kutlamak için ayin yaptıklarını belirten Sergeev, "Dünyada barış olsun diye dua ettik. Türkiye ve Rusya için özellikle dua ediyoruz. Bizim için burası çok özel" dedi.Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı da Aziz Nikolas'ın doğum yıldönümü için 2 günlük ayin programı düzenlediklerini söyledi. Ayinlerin genelde sabah yapıldığını ifade eden Balcı, "Aziz Nikolas'ın doğum gününü 100 yılı aşkın süredir yapılmayan akşam ayini ile kutladık. Barış, kardeşlik ve dostluk üzerine dua edildi" dedi.