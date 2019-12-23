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Noel Baba hediyelerini dağıtmak için kızağı ile çıkacağı dünya turuna hazırlanıyor
6 saat önce
Noel Baba hediyelerini dağıtmak için kızağı ile çıkacağı dünya turuna hazırlanıyorView on euronews.
Noel Baba hediyelerini dağıtmak için kızağı ile çıkacağı dünya turuna hazırlanıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:03
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