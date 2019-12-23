Noel Baba hediyelerini dağıtmak için kızağı ile çıkacağı dünya turuna hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Noel Baba hediyelerini dağıtmak için kızağı ile çıkacağı dünya turuna hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

Noel Baba hediyelerini dağıtmak için kızağı ile çıkacağı dünya turuna hazırlanıyor

6 saat önce

Noel Baba hediyelerini dağıtmak için kızağı ile çıkacağı dünya turuna hazırlanıyorView on euronews.

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Noel Baba hediyelerini dağıtmak için kızağı ile çıkacağı dünya turuna hazırlanıyorView on euronews

Noel Baba hediyelerini dağıtmak için kızağı ile çıkacağı dünya turuna hazırlanıyor

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:03 
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