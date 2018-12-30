Son Dakika Haberleri: Noel Baba Kıyafetiyle Denizden Plastik Atık Çıkardılar - İstanbul

Noel Baba Kıyafetiyle Denizden Plastik Atık Çıkardılar - İstanbul

1 saat önce

Derinlere Saygı Dalış Kulübü üyeleri, denizlerdeki plastik atık kirliliğine dikkati çekmek için Noel Baba kıyafeti giyen bir dalgıçla Caddebostan sahilinde plastik atık topladı.

Derinlere Saygı Dalış Kulübü üyeleri, denizlerdeki plastik atık kirliliğine dikkati çekmek için Noel Baba kıyafeti giyen bir dalgıçla Caddebostan sahilinde plastik atık topladı.

Türk Balık Adamlar Kulübü Dalış Okulu'nda bir araya gelen dalgıçlar, yaklaşık yarım saat süreyle dalış gerçekleştirerek denize atılmış plastik maddeleri topladı. Toplanan plastikler Noel Baba kıyafeti giyen dalgıç Yener Kuşcuoğlu'nun sırtındaki torbaya doldurularak sahile çıkarıldı.

Dalgıç Kuşcuoğlu, sahilde kendisini karşılayan bir çocuğa, denizden güzel bir hediye çıkarmak istediğini, fakat suyun altının plastik atıklarla dolu olduğunu söyledi.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, yaptığı açıklamada, plastiğin doğru kullanıldığında zararlarının çok azaltılabileceğini anlattı.

Denizden plastik atık çıkararak bu konuda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Karadağ, "Denizde Arama Kurtarma Örgütü, Türk Balık Adamları Kulübü ve Motobahriye de destekçilerimiz. Plastik esasında kötü bir malzeme değildir. Geri dönüşümü vardır, ucuzdur, insan hayatını kolaylaştırır ama plastik doğaya atılmak için değildir. Bizim karşılaştığımız en büyük kötülük, bu doğada çözülmeye plastiğin denizlere inanılmaz miktarlarda atılması." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:46 Kaynak: AA

Caddebostan, Plastik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendall Jenner'dan -2 Derece Havada Bikinili Fotoğraf! Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu

İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 18:32:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Noel Baba Kıyafetiyle Denizden Plastik Atık Çıkardılar - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]