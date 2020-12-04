Noel Baba kostümlü, evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı - Son Dakika

KORONAVİRSE yönelik tedbir ve kısıtlamalardan dolayı yılbaşını eğlence mekanlarında kutlayamayacak olanların tercihi, evde yeni yıl kutlaması oldu. Hediyelik eşya satışı yapılan mağazalarda fiyatı geçen seneye göre yaklaşık 2 kat artan Noel Baba kostümü ile sakalı ve yapay çam ağacı yoğun ilgi görüyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalardan dolayı eğlence mekanlarının kapalı olması, insanları evde yılbaşı eğlencesi hazırlıklarına yöneltti. Evde yeni yıl kutlaması için hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ve bu mağazaların internet siteleri yoğun ilgi gördü. Aile üyeleriyle yılbaşı akşamının heyecanını yaşamayı planlayanların evdeki süsleme için ilk tercihi, yapay çam ağacı ve süsleri, Noel Baba kostümü ile sakalı oldu.

EVLERDE YILBAŞI HAZIRLIĞIYılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Evde yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi. Mağazalarda ve internet ortamında gerçekleştirilen alışverişlerde, Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan yıldız, renkli kürelerin satışında son bir haftada artış yaşandı.NOEL BABA SAKALINA YOĞUN İLGİ FİYATINI ARTIRDIYeni yıl süslemesi satan mağaza işletmecisi Uğur Öztürk, pandemiden dolayı yılbaşını evde kutlayacakların hazırlıklara başladığını vurguladı. Yılbaşı için ev süslemesi fiyatları hakkında bilgi veren Öztürk, "Fiyatlarda geçen yıla göre artış oldu. Bu sene koronavirüs nedeniyle mecburen evde kutlama yapılıyor. En çok satılan Noel Baba şapkası geçen yıl 7-8 liraydı. Bu sene ise 15 lira oldu. Ağaçlar 100 liradan 150 liraya yükseldi. Çocuklar için Noel Baba kostümleri geçen sene 45 liraydı, bu sene ise 80 lira. Büyükler için kostüm fiyatı da arttı. Geçen sen kostüm 250 liraydı, bu sene 350 lira oldu. Fiyatı 150 liradan başlayan kostümler de var. Noel Baba sakalı en çok satılan ürünlerden. Geçen sene fiyatı 25 liraydı, bu sene 40 liradan satılıyor" diye konuştu.YILBAŞI AĞACI CEP YAKIYOREvlerde yılbaşı süslemesi için yapay çam ağacına yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Öztürk, şunları söyledi:

"Yapay çam ağacı fiyatları geçen seneye göre yüzde 70 arttı. 150 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı geçen sene 150 liraydı bu sene 260 lira. 180 santimetre uzunluğundaki ağaç ise geçen sene 250 liraydı, bu sene 415 lira. 150 santimetre uzunluğundaki ağacımız almak isteyenler süslemesiyle 750 lirayı gözden çıkarıyor. Müşterimizin isteğine göre bu fiyat artabilir ya da azalabilir. 6 adet renkli top 25 lira, ağaç tepesi süslemesi için yıldız 50 lira, fiyonk 25 lira, renkli ışıklar tanesi 70 lira, ağaca asılan 4 adet çizme 30 lira, 12 adet çan 30 lira, içerisinde 30 adet ürün bulunan karışık süsleme gereçleri 124 liradan satılıyor."