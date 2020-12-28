Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı - Son Dakika

Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı

28.12.2020 09:30
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı, System.String[]

TRABZON'un Tonya ilçesinde, Noel Baba kılığına giren Mustafa Baki, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dikkat çekip, insanların sağlığı için en iyi hediyenin maske olduğunu düşünerek, maske ve dezenfektan dağıttı.

TRABZON'un Tonya ilçesinde, Noel Baba kılığına giren Mustafa Baki, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dikkat çekip, insanların sağlığı için en iyi hediyenin maske olduğunu düşünerek, maske ve dezenfektan dağıttı.

Tonya Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Baki, yaklaşan yılbaşı öncesi koronavirüs salgınında hayati önem taşıyan tedbirlere dikkat çekmek için Noel Baba kostümüyle farkındalık oluşturmak istedi. Noel Baba kıyafetlerini giyen Baki, ilçede kar yağışı altında kapı kapı dolaşarak, maske ve dezenfektan dağıttı. Yolda gördüğü vatandaşlara da maske ve dezenfektan dağıtan Baki, salgın tedbirlerine uyulması yönünde uyarılarda bulundu. İnsanların sağlığı için en iyi hediyenin maske olduğunu düşünen Baki'yi Noel Baba kostümüyle görünce şaşıranlar da hediyesi için teşekkür edip, evlerinin camlarından kendisini alkışladı.

'KURALLARA UYALIM'Maska, mesafe ve temizliğe dikkat çekmek istediğini için böyle bir davranış sergilediğini anlatan Mustafa Baki, "Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 nedeniyle dezenfektan ve maske kurallarına herkesin uyması lazım. O nedenle böyle bir uygulama yaptım. Bu kapsamda çocuklara ve ailelere maske dağıttık. Birbirimizi kollayarak, birbirimize saygı göstererek bu hastalıktan kurtulacağız. Ama önce temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. 2021 yılının ülkemize ve dünyamıza iyi şeyler getirmesini diliyorum" dedi.'KARŞIMDA GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM'Noel Baba'yı karşısında görünce şaşırdığını söyleyen Feryan Erdoğan, "Böyle bir şey beklemiyordum. Noel Baba'yı karşımda görünce çok korktum ve heyecanlandım. Covid-19 sürecinde böyle bir çalışma yapıldığı için teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve dezenfektan dağıtılması güzel bir uygulama oldu" diye konuştu.'NOEL BABA'YI BEKLEMİYORDUK'Baki'ye teşekkür eden Senihan Birinci, virüs yüzünden evden çıkmadıklarını belirterek, koronavirüsün bir an evvel bitmesini temenni etti. Ayşe Birinci de, "Noel Baba'yı beklemiyorduk. Kapıyı açınca çok korktum, ürktüm. Maske dağıttığı için çok teşekkür ediyorum. Herkes sosyal mesafeyi korusun" ifadelerini kullandı.

Baki'ye teşekkür eden Havva Yazıcı ise, "Çok şaşırdık. Uygulamadan da mutlu olduk. 2020 yılı çok kötü geçti. İnşallah 2021 yılı daha güzel geçer" dedi.


Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı

Trabzonspor, Koronavirüs, noel baba, Tonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı - Son Dakika


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