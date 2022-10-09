Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu

09.10.2022 10:12
Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Kuş Cenneti bu yıl da flamingoların uğrak yeri oldu.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Kuş Cenneti bu yıl da flamingoların uğrak yeri oldu. 2016 yılından bu yana flamingolara ev sahipliği yapan sulak alana bu yıl 3 flamingo geldi. Kuş Bilimci Prof. Dr. Ali Erdoğan, "Artık flamingolar, bu sulak alanın asil üyeleri oldu. Bu ilk gelenler öncüler. Ben sayının daha artacağını düşünüyorum" dedi.

Demre'de 1000 hektar büyüklüğünde olan sulak alan 1989 yılında Demre Belediyesi tarafından 'Noel Baba Kuş Cenneti' olarak ilan edilerek, tescillendi. Göçer ve yerleşik olarak 150'nin üstünde kuş türünün yaşamını sürdürdüğü Noel Baba Kuş Cenneti'ne 2016 yılından bu yana farklı sayılarda ve farklı zamanlarda flamingolar gelmeye başladı. 2016 yılında ilk kez üç flamingo alana gelirken, 2018- 2019 yıllarında da yine üçer flamingo geldi. 2020 yılında ise bu sayı 6'ya çıktı. Geçen yıl ise Noel Baba Kuş Cenneti'ne gelen 9 flamingo mayıs ayı ortalarında toplu olarak alandan ayrıldı. Bu yıl da Noel Baba Kuş Cenneti'ne yaklaşık 1 hafta önce 2 flamingo geldi. 2 gün önce de alandaki flamingo sayısı 3'e yükseldi. Flamingolar alandaki diğer kuşlarla birlikte Noel Baba Kuş Cenneti'ni renklendirmeye başladı.

'BUNLAR ÖNCÜ, SAYININ ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'Noel Baba Kuş Cenneti'nde uzun süredir incemeler yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Prof. Dr. Ali Erdoğan, "Artık flamingolar, bu sulak alanın asil üyeleri oldu. Bu ilk gelenler öncüler. Ben sayının daha çok artacağını düşünüyorum. Noel Baba Kuş Cenneti, Türkiye'nin ayakta kalan ender sulak alanlarından biri. Kuşlar için yeterli besin kaynağı var. Halkın gönüllü koruması altında. Bu çok önemli" dedi.'BİRÇOK TÜR KUŞ YAŞAMAKTA'Kuşları sürekli izleyen yat kaptanı Nilgün Şahin, "Bu kuş cenneti, ülkemizin, Demre'mizin doğal güzelliği. Burada birçok tür kuş yaşamaktadır. Son 7 yıldır flamingolar da gelmekte. Flamingolar buraya renk kattı, güzellik kattı. Bize düşen görev, onları rahatsız etmemek, korumak" diye konuştu.'GÜZELLİK KATIYORLAR HER YERE'

İstanbul'dan gelerek alandaki kuşların ve flamingoların fotoğrafını çeken Osman Çelikel de "Allı turnalar bu suların, buraların güzellikleri. Güzellik katıyorlar her yere. Keşke sayıları çoğalsa, rahatsız edilmeseler. Kışı burada geçireceklermiş gibi görünüyor. İnşallah sayıları da artar" dedi.


YORUMLAR
500
NOEL BABA KUŞ CENNETİ, FLAMİNGOLARIN EVİ OLDU NOEL BABA KUŞ CENNETİ, FLAMİNGOLARIN EVİ OLDU
Kaynak: DHA

Demre Belediyesi, Ali Erdoğan, noel baba, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement