NOEL BABA KUŞ CENNETİ, FLAMİNGOLARIN YENİ ADRESİ - Son Dakika

ANTALYA'daki Noel Baba Kuş Cenneti'nde flamingo sayısı, 5 yılda 2'den 9'a yükseldi. Alandaki flamingolarla ördek sürüsü, fotoğraf çekimi için gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Demre ilçesindeki Noel Baba Kuş Cenneti'ne, ilk kez 2016 yılında 2 flamingonun gelmesinin ardından sonraki 3 yılda 3 flamingo, kışı bu alanda geçirdi. Noel Baba Kuş Cenneti'ne geçen yıl gelen 6 flamingonun 4'ü, nisan sonunda, 2'si de haziranda ayrıldı. Kuş cennetine ağustosta 2 flamingonun gelmesiyle flamingo sayısı, 9'a ulaştı. Kuş cennetinde, flamingoların yanı sıra ördek de görülmeye başlandı. Flamingolarla ördek sürüsünün uçuşu, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Noel Baba Kuş Cenneti'nde inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan, "Flamingoların yıl sayısı artarak alana gelmesi çok sevindirici. Flamingolar, Noel Baba Kuş Cenneti'ni sahiplendi. Burada mutlular. Yeterli besin bulabiliyorlar. Kendilerini güvende hissediyorlar. Artık flamingolar Noel Baba Kuş Cenneti'nin yeni bir türü oldu. Daha çok flamingo gelebilir. Önümüzdeki günlerde alanı incelemek gerekiyor" dedi.

Noel Baba Kuş Cenneti'nde flamingoları gözlemleyen Güngör Yıldırım ise alanda çeşitli kuşların bulunduğunu, geçen sene 3 olan flamingo sayısının 9'a yükseldiğini belirtti.

Demreli turizmci Mustafa Oğuz da kuş cennetinin Demre turizmine zenginlik katacağını dile getirdi. Kuş cennetine son yıllarda fotoğraf çekmek için daha çok gelen olduğunu anlatan Oğuz, flamingo ve kuş popülasyonunun artmasını dilediğini belirterek, alandaki doğal güzelliğin korunup, sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti.