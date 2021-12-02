Üye Girişi
'NOEL BABA'NIN ŞEHRİ ANTALYA'DA 'KARANLIK YILBAŞI' TARTIŞMASI - Son Dakika

'NOEL BABA'NIN ŞEHRİ ANTALYA'DA 'KARANLIK YILBAŞI' TARTIŞMASI

02.12.2021 10:22

DÜNYANIN en çok turist ağırlayan ilk 10 kenti arasındaki Antalya, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos'un doğduğu, yaşadığı ve mezarının bulunduğu kent.

DÜNYANIN en çok turist ağırlayan ilk 10 kenti arasındaki Antalya, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos'un doğduğu, yaşadığı ve mezarının bulunduğu kent. Ancak bu marka değerinin yeterince kullanılamadığı, yılbaşı döneminde rakipleri Paris, Londra, Newyork gibi şehirlere göre karanlık ve sönük kaldığı eleştirileri yönetildi.

Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kenti ve dünyada da ilk 10 destinasyon arasında yer alan Antalya'da, turizm hareketliliğinin en düşük olduğu yılbaşı dönemine ilişkin diğer dünya kentlerine göre karanlık bir şehir olarak kaldığı, Antalya doğumlu ve mazarı da Antalya'da bulunan Aziz Nikholaos'un 'Noel Baba' markası altında yeterince kullanılamadığı ifade edildi.

7 YILDIR TARTIŞILIYOR

Antalya'da yılbaşını çağrıştıracak hiçbir şey olmadığını, ilk kez 2014 yılında Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, "Yılbaşına kaç gün var, 10 gün. Burası 150 milyon geceleme alan bir şehir. Şehirde hiçbir süsleme gördünüz mü? Bir bayram havası görüyor muyuz? Bir yılbaşı görüyor muyuz? Ne eksiğimiz var, para mı? Birçoğumuz yılbaşında Avrupa'nın birçok şehrine gidiyoruz. Tamam biz Hristiyan değiliz. Değiliz de biz turizm şehriyiz, turist alıyoruz. İnsanlara 'Gel bu şehirde yılbaşını geçirin' diyoruz" diye gündeme getirdi.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Sonraki yıllarda ise Tamince ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bazı işlek cadde ve meydanları ışıklandırdı. Ancak sonraki yıllarda yılbaşı yine sönük geçti. 2022'ye 'merhaba' demeye bir ay kala özellikle turizm sektörü temsilcileri konuyu yeniden gündeme getirerek, ilgili tüm kamu birimlerinin işbirliğiyle kentin ışıklandırılması, süslendirilmesi ve yılbaşına dönük etkinlikler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

EN ÖNEMLİ MARKASI NOEL BABA

Antalya'nın genelde durgun ve karanlık bir şehir olduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, öncelikle Noel Baba'nın Patara'da doğduğu, yaşadığı, mezarının da Demre'de olduğunun bütün dünyaya iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Bu konuda Antalya'nın eksik kaldığını belirten Çetin, '16 milyon turistten Demre'yi ziyaret eden sayısı 400-500 binlerde kalıyor. Dünyanın başka bir destinasyonunda olsa gelen her turisti, oraya götürmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Noel Baba Antalya'nın en önemli markası" dedi.

ATSO'DAN IŞIKLANDIRMA PROJELERİNE DESTEK

Işıklandırma ve süsleme için esnafa destek çağrısında da bulunan Çetin, 2014-2015 yıllarında şehrin aydınlatılmasıyla ilgili bazı çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, 'Biraz sıkıntı oldu ve sonra biz de geri durduk. Ama bütün üyelerimize sesleniyorum. Eğer caddesini, sokağını ışıklandıracak, güzelleştirecek varsa, onlara destek olmaya hazırız. Toplanıp gelsinler, bir proje getirsinler, oda ile birlikte onlar da bir miktar taşın altına elini koysun, biz de elimizden gelen karşılığı koyarız" diye konuştu.

ŞEHİR KARANLIK VE SESSİZ

Şehrin karanlık ve sessiz olduğunu yıllardır söylediklerini vurgulayan Çetin, 'Şehir biraz daha hareketli, sesli bir şehir olmalı. Sokak müzisyenleri, insanların sokakta eğlendiği bir atmosfer olmalı. Çünkü biz 8-9 ay dışarıda yaşayabiliriz, şehirde bu sosyal hayatı başlatmak lazım. 3 yıl önce sokak şenlikleri yapmıştık. Antalya'da büyük bir kent Konyaaltısı, Kepez'i, Muratpaşası hepsinde akşamları bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Yerel yönetimler yapıyor ama sürdürülebilir etkinliklere ihtiyaç var. Ama yılbaşında AVM'ler ve bazı mağazalar dışında şehir biraz sönük kalıyor" dedi.

'IŞIL IŞIL BİR ANTALYA İSTİYORUZ'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ışıklandırma ve süslemede Antalya'nın bir Paris, Newyork veya Avrupa'nın diğer şehirleri gibi olmadığını söyledi. Atmaca, 'Bunun kültürle alakalı olduğunu düşünüyorum. Işıklandırılsa kesinlikle daha iyi olur. Bu da yetkililere seslenişimiz olsun, daha ışıl ışıl ve rengarenk bir Antalya istiyoruz yılbaşında. Bir şeyler yapılıyor ama istediğimiz bir Hamburg, Londra, Paris, Moskova, Kiev gibi değil tabi ki, daha mütevazi, daha sönük geçen bir yılbaşı hazırlığımız var. Mutlaka farklılık olması lazım, biz Antalya olarak bu konuda marka bir şehir değiliz" dedi.

'MİSAFİRİN ŞEHRE GİTMESİNİ DAHA ÇOK İSTERİZ'

Antalya'nın turizmde otellerde verdiği hizmet şekliyle öne çıktığını dile getiren Atmaca, 'O yüzden turist otellerde kalmayı tercih ediyor. Şehirde cazibe merkezleri oluşturabilirsek, bu insanların tesislerden çıkıp şehre gitmesi maliyetlerimizi düşürür. Misafirin şehre gitmesini işletmeciler olarak daha çok isteriz. Çünkü müşteri tesisten ne kadar uzaklaşırsa benim maliyetim de o kadar düşecek. Bunun da otelcilerden ziyade şehrin ve kamunun görevi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'NOEL BABA ANTALYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER'

Noel Baba'nın Antalya turizmi açısından çok önemli bir değer olduğunu belirten 5 yıldızlı bir gotelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Hristiyan alemi için çok önemli bir aziz olan, Noel Baba olarak bilinen St. Nikholaos'un Antalya'yla ilgili bağlantısının kullanılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bunun için festivaller, ayrı kutlamalar, filmler gibi Antalya'ya mal edilmesi ve Antalya'nın yararlanması için detaylı çalışmalar önerdi.

ANTALYA'NIN AYRI YASASI OLMALI

Antalya'nın sadece 2.5 milyon nüfusa ait bir kent olmadığını, 15 milyona yakın turistin de bir değeri olduğunu dile getiren Kızıldağ, 'Dünyanın diğer metropollerinden az olmayacak şekilde yılbaşı hazırlıkları ve eğlencelerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Hatta çok daha ileri bir boyutta, bugün 15 milyon turist, 15 milyar dolara yakın turizm geliri sağlayan bir şehrin bence ayrı bir yasayla yönetilmesi lazım. Altyapısından üstyapısına, kültürel, sanatsal faaliyetlerine her konuda ayrı yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

NOEL BABA'YI DOĞRU KULLANAMADIK

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 'Noel Baba'yı biz hiçbir zaman doğru kullanamadık. Antalya'da doğmuş ve ölmüş dünyaca bilinen bir marka Noel Baba. Dünyadaki bütün insanlar Noel Baba'yı bilir ama çok azı Noel Baba'nın Antalya doğumlu olduğunu bilir. Bunun dünyaya iyi anlatılması gerekirdi. Biz maalesef burada bu değeri kaybetmek üzereyiz. Noel Baba başka bir Avrupa ülkesinde doğmuş, yaşamış ve ölmüş olsaydı çok daha farklı etkinliklerle kutlanabilirdi. Noel döneminde şehrin canlı, hareketli olduğu, Antalya'ya gitmek için bir neden olduğunun ön plana çıkartılması gerekiyor. Karanlık Noel akşamları geçirmemeli Antalya. Daha farklı, daha renkli, ışıl ışıl bir dünya resmi sunmalı" diye konuştu.

YILBAŞI KONSEPTİ ÖNERİSİ

Antalya Turistik Otelciler Pansiyoncular Derneği (ANTOP) Başkanı Alp Özel, Antalya için yılbaşında yeni yıl kutlamalarıyla ilgili bir konsept hazırlanması gerektiğini söyledi. Noel Baba Anıt Müzesi'ne odaklanılabileceğini belirten Özel, "Farklı olarak kırmızı veya Antalya'nın rengi turkuaz veya turuncu kullanılabilir. Aralık ayı boyunca etkinlikler yapılabilir. Bu etkinlikler için herkesin işbirliği gerekiyor. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve konaklama vergisine katkının büyük kısmı Antalya'dan sağlanıyor. 'Turizmin başkenti' söyleminden hareketle, bu etkinlikler TGA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde tüm şehri, küçük ve orta işletmeleri de kapsayıcı şekilde düzenlenebilir" dedi.

ANTALYALI NOEL BABA ST. NİKHOLAOS

Noel Baba'nın gerçek hikayesini anlatan Myra ve Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, 'Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos 270'li yıllarda Patara'da doğdu, gençlik ve olgunluk yıllarını Myra'da geçirdi. Kilisesini Myra'da kurdu ve 342 yılında da yaşadığı kent Myra'da öldü. Öldüğünde Myra'ya gömülüyor, mezarı da Myra'daki kilisesindedir. Bugünkü kilise, o günkü erken kilisenin üzerine yapılmış büyük kilisedir. 1.6 trilyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli markası, geyiklerin sürdüğü kızağı ve evlerin bacalarından girip, çocuklara hediyeler dağıttığına inanılan Noel Baba, Aziz Nikholaos adıyla Antalya'da doğmuş ve yaşamış gerçek bir kişidir. Bir efsane değildir. Mezarı da, kilisesi de Demre'de olan, her şeyiyle bizim topraklarımıza ait bir figürdür" dedi.

'NOEL BABA'NIN ŞEHRİ ANTALYA'DA 'KARANLIK YILBAŞI' TARTIŞMASI
'NOEL BABA'NIN ŞEHRİ ANTALYA'DA 'KARANLIK YILBAŞI' TARTIŞMASI
'NOEL BABA'NIN ŞEHRİ ANTALYA'DA 'KARANLIK YILBAŞI' TARTIŞMASI
'NOEL BABA'NIN ŞEHRİ ANTALYA'DA 'KARANLIK YILBAŞI' TARTIŞMASI

noel baba, Antalya, Aziz, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'NOEL BABA'NIN ŞEHRİ ANTALYA'DA 'KARANLIK YILBAŞI' TARTIŞMASI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! 10:49 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar 08:52 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti 00:53 Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!

Son Dakika Haberleri
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
10:17 Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!
10:16 Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız
Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı         
10:55
Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi! Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!         
10:47
Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş         
10:27
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: 'NOEL BABA'NIN ŞEHRİ ANTALYA'DA 'KARANLIK YILBAŞI' TARTIŞMASI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement