'NOEL BABA'NIN ŞEHRİ ANTALYA'DA 'KARANLIK YILBAŞI' TARTIŞMASI - Son Dakika

DÜNYANIN en çok turist ağırlayan ilk 10 kenti arasındaki Antalya, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos'un doğduğu, yaşadığı ve mezarının bulunduğu kent. Ancak bu marka değerinin yeterince kullanılamadığı, yılbaşı döneminde rakipleri Paris, Londra, Newyork gibi şehirlere göre karanlık ve sönük kaldığı eleştirileri yönetildi.

Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kenti ve dünyada da ilk 10 destinasyon arasında yer alan Antalya'da, turizm hareketliliğinin en düşük olduğu yılbaşı dönemine ilişkin diğer dünya kentlerine göre karanlık bir şehir olarak kaldığı, Antalya doğumlu ve mazarı da Antalya'da bulunan Aziz Nikholaos'un 'Noel Baba' markası altında yeterince kullanılamadığı ifade edildi.

7 YILDIR TARTIŞILIYOR

Antalya'da yılbaşını çağrıştıracak hiçbir şey olmadığını, ilk kez 2014 yılında Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, "Yılbaşına kaç gün var, 10 gün. Burası 150 milyon geceleme alan bir şehir. Şehirde hiçbir süsleme gördünüz mü? Bir bayram havası görüyor muyuz? Bir yılbaşı görüyor muyuz? Ne eksiğimiz var, para mı? Birçoğumuz yılbaşında Avrupa'nın birçok şehrine gidiyoruz. Tamam biz Hristiyan değiliz. Değiliz de biz turizm şehriyiz, turist alıyoruz. İnsanlara 'Gel bu şehirde yılbaşını geçirin' diyoruz" diye gündeme getirdi.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Sonraki yıllarda ise Tamince ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bazı işlek cadde ve meydanları ışıklandırdı. Ancak sonraki yıllarda yılbaşı yine sönük geçti. 2022'ye 'merhaba' demeye bir ay kala özellikle turizm sektörü temsilcileri konuyu yeniden gündeme getirerek, ilgili tüm kamu birimlerinin işbirliğiyle kentin ışıklandırılması, süslendirilmesi ve yılbaşına dönük etkinlikler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

EN ÖNEMLİ MARKASI NOEL BABA

Antalya'nın genelde durgun ve karanlık bir şehir olduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, öncelikle Noel Baba'nın Patara'da doğduğu, yaşadığı, mezarının da Demre'de olduğunun bütün dünyaya iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Bu konuda Antalya'nın eksik kaldığını belirten Çetin, '16 milyon turistten Demre'yi ziyaret eden sayısı 400-500 binlerde kalıyor. Dünyanın başka bir destinasyonunda olsa gelen her turisti, oraya götürmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Noel Baba Antalya'nın en önemli markası" dedi.

ATSO'DAN IŞIKLANDIRMA PROJELERİNE DESTEK

Işıklandırma ve süsleme için esnafa destek çağrısında da bulunan Çetin, 2014-2015 yıllarında şehrin aydınlatılmasıyla ilgili bazı çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, 'Biraz sıkıntı oldu ve sonra biz de geri durduk. Ama bütün üyelerimize sesleniyorum. Eğer caddesini, sokağını ışıklandıracak, güzelleştirecek varsa, onlara destek olmaya hazırız. Toplanıp gelsinler, bir proje getirsinler, oda ile birlikte onlar da bir miktar taşın altına elini koysun, biz de elimizden gelen karşılığı koyarız" diye konuştu.

ŞEHİR KARANLIK VE SESSİZ

Şehrin karanlık ve sessiz olduğunu yıllardır söylediklerini vurgulayan Çetin, 'Şehir biraz daha hareketli, sesli bir şehir olmalı. Sokak müzisyenleri, insanların sokakta eğlendiği bir atmosfer olmalı. Çünkü biz 8-9 ay dışarıda yaşayabiliriz, şehirde bu sosyal hayatı başlatmak lazım. 3 yıl önce sokak şenlikleri yapmıştık. Antalya'da büyük bir kent Konyaaltısı, Kepez'i, Muratpaşası hepsinde akşamları bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Yerel yönetimler yapıyor ama sürdürülebilir etkinliklere ihtiyaç var. Ama yılbaşında AVM'ler ve bazı mağazalar dışında şehir biraz sönük kalıyor" dedi.

'IŞIL IŞIL BİR ANTALYA İSTİYORUZ'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ışıklandırma ve süslemede Antalya'nın bir Paris, Newyork veya Avrupa'nın diğer şehirleri gibi olmadığını söyledi. Atmaca, 'Bunun kültürle alakalı olduğunu düşünüyorum. Işıklandırılsa kesinlikle daha iyi olur. Bu da yetkililere seslenişimiz olsun, daha ışıl ışıl ve rengarenk bir Antalya istiyoruz yılbaşında. Bir şeyler yapılıyor ama istediğimiz bir Hamburg, Londra, Paris, Moskova, Kiev gibi değil tabi ki, daha mütevazi, daha sönük geçen bir yılbaşı hazırlığımız var. Mutlaka farklılık olması lazım, biz Antalya olarak bu konuda marka bir şehir değiliz" dedi.

'MİSAFİRİN ŞEHRE GİTMESİNİ DAHA ÇOK İSTERİZ'

Antalya'nın turizmde otellerde verdiği hizmet şekliyle öne çıktığını dile getiren Atmaca, 'O yüzden turist otellerde kalmayı tercih ediyor. Şehirde cazibe merkezleri oluşturabilirsek, bu insanların tesislerden çıkıp şehre gitmesi maliyetlerimizi düşürür. Misafirin şehre gitmesini işletmeciler olarak daha çok isteriz. Çünkü müşteri tesisten ne kadar uzaklaşırsa benim maliyetim de o kadar düşecek. Bunun da otelcilerden ziyade şehrin ve kamunun görevi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'NOEL BABA ANTALYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER'

Noel Baba'nın Antalya turizmi açısından çok önemli bir değer olduğunu belirten 5 yıldızlı bir gotelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Hristiyan alemi için çok önemli bir aziz olan, Noel Baba olarak bilinen St. Nikholaos'un Antalya'yla ilgili bağlantısının kullanılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bunun için festivaller, ayrı kutlamalar, filmler gibi Antalya'ya mal edilmesi ve Antalya'nın yararlanması için detaylı çalışmalar önerdi.

ANTALYA'NIN AYRI YASASI OLMALI

Antalya'nın sadece 2.5 milyon nüfusa ait bir kent olmadığını, 15 milyona yakın turistin de bir değeri olduğunu dile getiren Kızıldağ, 'Dünyanın diğer metropollerinden az olmayacak şekilde yılbaşı hazırlıkları ve eğlencelerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Hatta çok daha ileri bir boyutta, bugün 15 milyon turist, 15 milyar dolara yakın turizm geliri sağlayan bir şehrin bence ayrı bir yasayla yönetilmesi lazım. Altyapısından üstyapısına, kültürel, sanatsal faaliyetlerine her konuda ayrı yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

NOEL BABA'YI DOĞRU KULLANAMADIK

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 'Noel Baba'yı biz hiçbir zaman doğru kullanamadık. Antalya'da doğmuş ve ölmüş dünyaca bilinen bir marka Noel Baba. Dünyadaki bütün insanlar Noel Baba'yı bilir ama çok azı Noel Baba'nın Antalya doğumlu olduğunu bilir. Bunun dünyaya iyi anlatılması gerekirdi. Biz maalesef burada bu değeri kaybetmek üzereyiz. Noel Baba başka bir Avrupa ülkesinde doğmuş, yaşamış ve ölmüş olsaydı çok daha farklı etkinliklerle kutlanabilirdi. Noel döneminde şehrin canlı, hareketli olduğu, Antalya'ya gitmek için bir neden olduğunun ön plana çıkartılması gerekiyor. Karanlık Noel akşamları geçirmemeli Antalya. Daha farklı, daha renkli, ışıl ışıl bir dünya resmi sunmalı" diye konuştu.

YILBAŞI KONSEPTİ ÖNERİSİ

Antalya Turistik Otelciler Pansiyoncular Derneği (ANTOP) Başkanı Alp Özel, Antalya için yılbaşında yeni yıl kutlamalarıyla ilgili bir konsept hazırlanması gerektiğini söyledi. Noel Baba Anıt Müzesi'ne odaklanılabileceğini belirten Özel, "Farklı olarak kırmızı veya Antalya'nın rengi turkuaz veya turuncu kullanılabilir. Aralık ayı boyunca etkinlikler yapılabilir. Bu etkinlikler için herkesin işbirliği gerekiyor. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve konaklama vergisine katkının büyük kısmı Antalya'dan sağlanıyor. 'Turizmin başkenti' söyleminden hareketle, bu etkinlikler TGA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde tüm şehri, küçük ve orta işletmeleri de kapsayıcı şekilde düzenlenebilir" dedi.

ANTALYALI NOEL BABA ST. NİKHOLAOS

Noel Baba'nın gerçek hikayesini anlatan Myra ve Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, 'Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos 270'li yıllarda Patara'da doğdu, gençlik ve olgunluk yıllarını Myra'da geçirdi. Kilisesini Myra'da kurdu ve 342 yılında da yaşadığı kent Myra'da öldü. Öldüğünde Myra'ya gömülüyor, mezarı da Myra'daki kilisesindedir. Bugünkü kilise, o günkü erken kilisenin üzerine yapılmış büyük kilisedir. 1.6 trilyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli markası, geyiklerin sürdüğü kızağı ve evlerin bacalarından girip, çocuklara hediyeler dağıttığına inanılan Noel Baba, Aziz Nikholaos adıyla Antalya'da doğmuş ve yaşamış gerçek bir kişidir. Bir efsane değildir. Mezarı da, kilisesi de Demre'de olan, her şeyiyle bizim topraklarımıza ait bir figürdür" dedi.