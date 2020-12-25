Noel Baba sağlık için maske dağıttı - Son Dakika

DÜZCE'de, Noel Baba kılığına giren amatör tiyatro sanatçısı Önder Gülaçtı insanların sağlığı için en iyi hediyenin maske olduğunu düşünerek, vatandaşlara maske dağıttı.

Amatör tiyatro sanatçısı Önder Gülaçtı, Noel Baba kılığına girerek İstanbul Caddesi üzerinde vatandaşlara maske dağıttı ve kurallara uymalarını istedi. Bu sırada mabke denetimi yapan polis ekipleri, "Yanlış saat aralığında dışarı çıkmışsın. Yaşın 65 üstü. Bunun için izin alman" lazım diyerek espri yaptı. Önder Gülaçtı geçen yıllarda Noel Baba kılığına girerek çeşitli organizasyonlarda hediyeler dağıttıklarını belirterek, "Bu sene pandemiden dolayı kısıtlamalar var ve o yüzden dışarı çıkamayacağız. Ben de hem çocuklarımıza hem büyüklerimize en güzel hediyenin maske olduğunu düşündüm. Bu şekilde çocuklara, büyüklere maske dağıtarak en güzel hediyenin sağlıklı yaşam olduğunu düşünerek maske dağıtmak istedim. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu bizim sağlığımız için konuldu. Vatandaşlarımızın bu süreçte dışarı çıkmamasını öneriyorum. Bu kurallara ne kadar uyarsak inşallah pandemi sürecini en kısa sürede atlatır ve daha dolu dolu bir hayat süreriz" dedi.