"Noel Baba'ya karşıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Noel Baba'ya karşıyız' - Son Dakika

"Noel Baba'ya karşıyız"

6 saat önce

Balıkesir Ülkü Ocakları, Noel Baba kavramına sert tepki gösterdi.

Balıkesir Ülkü Ocakları, Noel Baba kavramına sert tepki gösterdi.


Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan yaptığı açıklamada, "Kahpe terörün boy gösterdiği, FETÖ belasının meydana çıktığı, Her güne bir şehit haberi ile uyandığımız hüzünlü, sıkıntılı ve kötü bir yılı geride bırakmış bulunmaktayız, Allah'tan ümidimiz şudur ki; 2020 yılı Türk milletinin şaha kalktığı, bütün sıkıntıların üstesinden gelip belaları def ettiği, Türk ve İslam devletlerinin üzerinden kara bulutların çekildiği, Bozkurt'un Tanrı Dağı'ndan haykırdığı bir yıl olsun. Bu vesileyle bütün anne ve babalara bir çağrıda bulunuyorum. Her yıl başında çocuklarımız 'Noel Baba' sevdasına sokulmakta, Türk kültürü ile zerre alakası olmayan kıyafetler giydirilip çocuklarımıza istemeden yabancı kültürler empoze edilmektedir. Biz bu durumu asla kabul edemeyiz" dedi. - BALIKESİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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