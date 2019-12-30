"Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Noel Baba yok Alaçamlı gençler var' - Son Dakika

"Noel Baba yok Alaçamlı gençler var"

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde gençler, köy çocuklarına yeni yıl sürprizi yaptı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde gençler, köy çocuklarına yeni yıl sürprizi yaptı.

İlçede "Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" sloganıyla bir araya gelen gençler, "Küçük bir hediye büyük mutluluk" çağrısıyla sosyal medyada kampanya başlattı.

Kampanyaya destek verenlerin gönderdiği hediyelerle yola çıkan Samet Atasoy ve arkadaşları, ilçenin kırsal mahallelerindeki köy çocuklarına ulaştı.

Gittikleri köy okullarında yüzlerini boyadıkları çocuklarla oyunlar oynayan gençler, çocuklara hediyelerini dağıttı.

Keyifli vakit geçiren çocuklar, aldıkları hediyelerle büyük sevinç yaşadı.

Samet Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaçam ilçesinde köy köy gezip çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin tüm yorgunluklarını aldığını ifade eden Atasoy, şunları dile getirdi:

"Şu an Umutlu köyündeyiz. Yüz boyama, köpükçük, ok atışı, çikolata ve şeker ikramı ile birlikte en sonunda bize verilen hediyeleri çocuklara dağıtacağız. Hediyeleri dağıtırken onların da köyleri gibi 'Umutlu' olmasını temenni ediyoruz. Buradan sonra Şirinköy ve Vicikler köyünde hediyeleri dağıtacağız. Bu bizim etkinlik yaptığımız yedinci köyümüz, bundan önce Uzunkıraç, Demircideresi, Gümüşova, Pelitbükü, Aşağıkoçlu, Karahüseyinli köylerine gittik."

Etkinlikleri yapmadan önce muhtarlarla iletişime geçtiklerini anlatan Atasoy, "Muhtarlarımıza, 'Köyde kaç çocuk var, ne gibi organizasyonlar çocukları mutlu eder ?' gibi sorular sorarak ona göre hazırlık yapıyoruz. İnsanların bize verdikleri hediyeleri 'Bakın siz bize hediyeleri telim ettiniz biz de bu hediyeleri teslim ettik, sizin sayenizde çocuklar mutlu oldu ve biz daha güzel etkinliklerle sizin yanınıza teker geleceğiz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Noel Baba yok Alaçamlı gençler var

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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