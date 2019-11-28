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Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor
6 saat önce
Hristiyan alemi Noel kutlamalarını beklerken İngiltere'de Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda neşe ve sihir eğitimi alarak çocukları eğlendirmeye hazırlanıyor.
Hristiyan alemi Noel kutlamalarını beklerken İngiltere'de Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda neşe ve sihir eğitimi alarak çocukları eğlendirmeye hazırlanıyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:51
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