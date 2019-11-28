Son Dakika Haberleri: Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor
Son Dakika Dünya Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor - Son Dakika Dünya

Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor

6 saat önce

Hristiyan alemi Noel kutlamalarını beklerken İngiltere'de Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda neşe ve sihir eğitimi alarak çocukları eğlendirmeye hazırlanıyor.

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Hristiyan alemi Noel kutlamalarını beklerken İngiltere'de Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda neşe ve sihir eğitimi alarak çocukları eğlendirmeye hazırlanıyor.View on euronews

Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor

İngiltere, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:51 
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