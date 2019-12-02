Son Dakika Haberleri: Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor
Son Dakika Dünya Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor - Son Dakika Dünya

Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor

6 saat önce

Hristiyan alemi Noel kutlamalarını beklerken İngiltere'de Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda neşe ve sihir eğitimi alarak çocukları eğlendirmeye hazırlanıyor.

Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor, System.String[]

Hristiyan alemi Noel kutlamalarını beklerken İngiltere'de Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda neşe ve sihir eğitimi alarak çocukları eğlendirmeye hazırlanıyor.


Başkent Londra'daki Southwart Katedrali'nde 'Eğlence Bakanlığı' tarafından 23'üncüsü düzenlenen Noel Baba okulu bu yılki öğrencilerini neşe ve sihir eğitiminden geçiriyor.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amazon, Nazilerin ölüm kampı Auschwitz'in görüntülerini içeren Noel süslerini satıştan kaldırdı
Son dakika: Asgari ücret zammı için komisyon toplandı! İşte tarafların ilk açıklamaları MHP, Bakan Soylu'nun talimatıyla değiştirilen pasaport polislerinin kıyafetine tepki gösterdi Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:41:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Noel Babalar 'Eğlence Bakanlığı'nda sihir ve neşe eğitimi alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]