Son Dakika Haberleri: Noel Babalar Musul'u Bastı

Noel Babalar Musul'u Bastı

53 dakika önce

Noel Baba kılığına giren Iraklı 2 genç, terörün izlerinin henüz silinmediği, birçok caminin yıkıldığı Irak'ın Musul kentinde çocuklara hediye dağıttı.

Noel Babalar Musul'u Bastı, System.String[]
Noel Baba kılığına giren Iraklı 2 genç, terörün izlerinin henüz silinmediği, birçok caminin yıkıldığı Irak'ın Musul kentinde çocuklara hediye dağıttı. Iraklı genç ABD ve DEAŞ işgalinin izlerinin henüz silinmediği, birçok caminin yerle bir olduğu Musul sokaklarında Noel Baba kılığına girerek dolaştı. Noel Babalar, torbalarında taşıdıkları hediyeleri kentin çocuklarına dağıttı, ortaya ise çarpıcı fotoğraflar çıktı. Irak'ın kuzeyinde bulunan Musul kentinin nüfusunun 5'te birinin ise Hristiyan olduğu biliniyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:06 Kaynak: İHA

Musul, Güncel
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