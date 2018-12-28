Noel Babalar Musul'u Bastı
53 dakika önce
Noel Baba kılığına giren Iraklı 2 genç, terörün izlerinin henüz silinmediği, birçok caminin yıkıldığı Irak'ın Musul kentinde çocuklara hediye dağıttı.
Noel Baba kılığına giren Iraklı 2 genç, terörün izlerinin henüz silinmediği, birçok caminin yıkıldığı Irak'ın Musul
kentinde çocuklara hediye dağıttı. Iraklı genç ABD
ve DEAŞ işgalinin izlerinin henüz silinmediği, birçok caminin yerle bir olduğu Musul sokaklarında Noel Baba kılığına girerek dolaştı. Noel Babalar, torbalarında taşıdıkları hediyeleri kentin çocuklarına dağıttı, ortaya ise çarpıcı fotoğraflar çıktı. Irak'ın kuzeyinde bulunan Musul kentinin nüfusunun 5'te birinin ise Hristiyan olduğu biliniyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:06 Kaynak: İHA
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