'Noel Babalar' Suriye'deki mülteci kampında çocuklara oyuncak dağıttı

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Hasiçi şehrindeki bir mülteci kampında sivil toplum örgütü üyesi bir grup, Noel Baba kıyafeti giyerek çocuklara hediye dağıttı. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta olan Washukanni kampında "Sizinle beraberiz" adlı kampanya çerçevesinde çoğunluğu Kürt çocuklarla buluşan aktivistler ilginç görüntüler oluşturdu.



Birçok çocuk belki de hayatında ilk kez gördüğü kırmızı beyaz kostüm ve takma sakallarla karşılarına çıkan Noel Baba'lara karşı şaşkınlığını gizleyemedi. Grup, çocuklara elbise ve oyuncak dağıttı. "Sizinle beraberiz" kampanyası, Suriye'de mülteci konumuna düşen soydaşlarına yardım amacıyla yurt dışında yaşayan Kürt gençler tarafından finanse ediliyor.