Noel'de evleri süsleyen milyonlarca çam ağacına ne oldu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Noel'de evleri süsleyen milyonlarca çam ağacına ne oldu? - Son Dakika Dünya

Noel'de evleri süsleyen milyonlarca çam ağacına ne oldu?

13 dakika önce

Avrupa'da Noel geride kalırken, bu bayramın en sembolik ögelerinden biri olan dekoratif çam ağaçları kent merkezlerinde çöp yığınları oluşturmaya başladı.

Noel'de evleri süsleyen milyonlarca çam ağacına ne oldu?, System.String[]

Avrupa'da Noel geride kalırken, bu bayramın en sembolik ögelerinden biri olan dekoratif çam ağaçları kent merkezlerinde çöp yığınları oluşturmaya başladı.


Avrupalılar, Noel için evlerinde süsledikleri çam ağaçlarını genelde 6 Ocak'tan itibaren dışarı çıkarıyor. Artık kurumuş olan bu ağaçların büyük bir kısmı çöpe atılıyor. Çok az bir kısmı ise yakacak odun olarak kullanılıyor. Konuyla ilgili geri dönüşüm projeleri henüz Noel çamlarının kent merkezlerindeki çöp bölgelerinde toplanmasının önünü alamıyor. Doğal çam ağacına alternatif olarak sunulan yapay dekoratif ağaçlar da Avrupalılardan yeterince ilgi görmüyor.

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Avrupa, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:06 
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