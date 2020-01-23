Son Dakika › Dünya › Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet - Son Dakika Dünya
Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandı.
Parktaki kutup ayısı Hudson için çeşitli balık, taze sebze ve meyvelerle süslenen bir çam ağacı hazırlandı. Amur kaplanı Whirl için ters çevrilen bir ağaçtan et parçası sarkıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:49
Son Dakika ABD doğum turizmini yasaklıyor! Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor FETÖ'cü Arif Erdem, ABD'de görüntülendi Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası