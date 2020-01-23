Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet - Son Dakika
Son Dakika Dünya Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet - Son Dakika Dünya

Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandı

Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandı.


Parktaki kutup ayısı Hudson için çeşitli balık, taze sebze ve meyvelerle süslenen bir çam ağacı hazırlandı. Amur kaplanı Whirl için ters çevrilen bir ağaçtan et parçası sarkıtıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hayvanat Bahçesi, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:49 
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