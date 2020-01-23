Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet - Son Dakika
Son Dakika Dünya Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet - Son Dakika Dünya

Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet

17 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandıView on euronews.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandıView on euronews

Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet

Amerika Birleşik Devletleri, Hayvanat Bahçesi, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:06 
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