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Noel'den kalan çam ağaçlarıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlara ziyafet
17 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti yakınlarındaki Brookfield Hayvanat Bahçesi görevlileri Noel sonrası atılan çam ağaçlarını hayvanlara ziyafet vermekte kullandıView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:06
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