Noel kartından çıkan "zorla çalıştırılıyoruz" notu Tesco'yu harekete geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Noel kartından çıkan 'zorla çalıştırılıyoruz' notu Tesco'yu harekete geçirdi - Son Dakika Ekonomi

Noel kartından çıkan "zorla çalıştırılıyoruz" notu Tesco'yu harekete geçirdi

6 saat önce

İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden Tesco, zorla işçi çalıştırdığı iddia edilen Çinli matbaa şirketine olan siparişlerini durdurduğunu duyurdu.

Noel kartından çıkan

İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden Tesco, zorla işçi çalıştırdığı iddia edilen Çinli matbaa şirketine olan siparişlerini durdurduğunu duyurdu.

Tesco'dan yapılan açıklamada, 6 yaşındaki bir çocuğun bir Tesco mağazasından aldığı Noel kartında "Biz yabancı mahkumlarız. Zorla çalıştırılıyoruz. Lütfen insan hakları organizasyonu haberdar ederek bize yardım edin." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Tesco yetkililerinin, çocuğun ailesinin kendilerine ulaşmasının ardından ihbarı değerlendirdiği ve Çinli Zhejiang Yunguang Printing adlı matbaa şirketinden üretimi durdurmasını istediği bildirildi.

Öte yandan Çinli şirketten yapılan açıklamada ise, "Suçlamalar asılsız. Yabancı medya bizimle iletişim geçtikten sonra iddialarla ilgili haberimiz oldu. Böyle bir şey yapmadık." ifadeleri yer aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Tesco, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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