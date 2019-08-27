Son Dakika Haberleri: Noelle Filmi
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Noelle Filmi

26 dakika önce

Noelle filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Noelle filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Marc Lawrence'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Anna Kendrick, Shirley MacLaine, Bill Hader, Billy Eichner ve Julie Hagerty yer alıyor.

Yönetmen: Marc Lawrence

Senaryo: Marc Lawrence

Oyuncular: Anna Kendrick, Bill Hader, Billy Eichner, Shirley MacLaine, Julie Hagerty, Chelah Horsdal, Michael Gross, Alvina August, Lina Renna, Kingsley Ben-Adir, Alison Araya , Anna Van Hooft, Diana Maria Riva, Burgess Jenkins, Dakota Guppy, Lisa Chandler, Anthony Konechny, Ashani Roberts, Lee Shorten, Jason Antoon, Aliza Vellani, Kayden Magnuson, Gracie Lawrence, Cara Mantella, Zac Siewert, Vivian Lanko, Thomas Cadrot, Lisa MacFadden, Simon Chin, Shauna Johannesen

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Noelle

Yapımcı Firma: Walt Disney Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 08.11.2019


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Anna Kendrick, Julie Hagerty, Bill Hader, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:53 Kaynak: InterSinema.com
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