Nogay edebiyatı tanınır hale gelmeye başladı - Son Dakika

Nogay edebiyatı tanınır hale gelmeye başladı

05.04.2021 16:33
Nogay edebiyatı tanınır hale gelmeye başladı, System.String[]

Nogay Türkleri'nin yüzlerce yıllık geçmişe sahip edebiyatı,Türkiye'de yaşayan Nogay Türklerine rağmen uzun yıllardır pek tanınmamaktaydı.

İki asıra yakın zamandır Anadolu topraklarında yaşayan Nogay Türkleri, göç ettikleri topraklarda halen yaşayan ve geçmişi yüzlerce yıl ötesine uzanan zengin bir edebiyata sahip olmalarına rağmen bu zenginliği Anadolu'ya taşımakta ve tanıtmakta biraz geç kaldılar.Son 15 yıllık süreçte, Türkiye'de yaşayan Nogay Türkleri, kurdukları dernekler aracılığı ile bu durumu değiştirmek için çaba göstermeye başladılar.Son olarak Ankara'da bulunan Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin birkaç yıl önce kurduğu Nogay Türk Yayınevi ile bu makus talih değişmeye başladı.

NOGAY EDEBİYATINDAN ÜÇ KİTAP BİRDEN YAYINLANDI

Necdet Özen'in iki romanı birden yayınlandı

Türkiye'deki Nogay Türklerinin en önde gelen yazarlarından biri olan Necdet Özen,yazdığı birçok hikayenin ardından,geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Akça Nenem isimli romanı ile adını duyurmuştu. Eskişehir'li olan yazar, çocukluğu ve ilk gençlik yıllarındaki gözlemlerine ve köylerindeki yaşantılardan edindiği deneyimlere dayanarak, Nogay Türkçesi ile hikayeler yazmakta.

Necdet Özen'in kısa bir zamandan sonra Nogay Türkçesi ile yazılan iki romanı peşpeşe yayınlandı.Necdet Özen, konu olarak yine Nogay Türklerinin tarihine, kültürü ve geleneklerine değinmekte.

Necdet Özen'in Nogay Türk Yayınevinden yayınlanan romanlarından ilki Şontuk "Küskün". Yazar romanında, İstanbul'da yaşayan Akmanbet'in, babasının köyünü bulup, o köye yerleşmesini ve gelişen olayları nakşetmiş. Kitap içerisinde,Nogay Türklerinin kültürel zenginliğini de barındırıyor.

Necdet Özen'in bir diğer romanı ise,Kömeş " Define " adını taşımakta.Yine Nogay Türkçesi ile yazılan bu kitapta,aynı kıza sevdalanan üç farklı gencin mizaçları ve kızı elde etmek için gösterdikleri gayretleri konu edilmekte.Her bir gencin sosyal durumları ve karakteristik özellikleri Nogay Türklerinin kültürleri ve gelenekleri içerisinde gözler önüne serilmekte.

ATASÖZÜ TERBİYENİN TEMELİ

2019 Yılında vefat eden Ramazan Kereytov, Karaçay- Çerkes Cumhuriyetinde Nogay etnoloji ve tarihi alanında akademik çalışmalar yapan ve adını dünyaya duyuracak eserler bırakan bir akademisyen.

Ramazan Kereytov'un Rusça olarak yayınlanan Nogay Etnopedagojisi Hakkında Halk Edebiyatına Dayanan Makaleler isimli eserinden Türkçeye çevrilen Atasözü Terbiyenin Temeli isimli kitap,Nogay Türklerinin kültürüne ilgi duyanlar için gerçek bir hazine kıvamında.

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı da olan, Cemil Sütbaş tarafından Nogay Kiril alfabesinden Türkiye Türkçesine aktarılan eserde,Nogayların çocukları terbiye metotları,Nogay düğün adetleri,Nogay ailesi ve Nogay toplumu gibi başlıklar ile Nogay Türkleri anlatılmakta.

Nogay edebiyatı tanınır hale gelmeye başladı

Türkiye, Ankara, Kitap, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Nogay edebiyatı tanınır hale gelmeye başladı - Son Dakika


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