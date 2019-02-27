Son Dakika Haberleri: Nöhü'de Sinema Salonu Hizmete Girdi

Nöhü'de Sinema Salonu Hizmete Girdi

2 saat önce

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) kampüsünde sinema salonu açıldı.

Nöhü'de Sinema Salonu Hizmete Girdi, System.String[]
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) kampüsünde sinema salonu açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin merkez yerleşkesindeki kampüs çarşıda hizmete giren sinemada ilk gösterimi, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcıları Cahit Tağı Çelik, fakülte dekanları, çok sayıda davetli ve öğrenci izledi.

Rektör Prof. Dr. Kar, sinemanın hizmete girmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, şunları kaydetti:

"Sinemamızda, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çekilen oldukça güzel filmler var. Bunları öğrencilerimizle, personellerimizle buluşturacağız. Her hafta bir film vizyonda olacak ve üniversitemiz öğrencileri ile personelleri otomasyon sistemi (OGRİS) üzerinden rezervasyon yaparak filmleri sinemamızda ücretsiz olarak izleyebilecek. Öğrencilerimizin kampüs içerisindeki sosyal faaliyetlerin, imkanların artmasına yönelik taleplerini her zaman içtenlikle dinledik ve çok şükür olsun ki bugün bu isteğe bir cevap verdik. Biz onları her zaman desteklemeye devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:49 Kaynak: AA

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