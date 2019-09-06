NÖHÜ üniversiteler arasında başarıda 9'uncu sırada yer aldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), üniversiteler arası Türkiye geneli başarı ortalamasında 9. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 2018 YKS Yükseköğretime Geçişte İl-Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporunu açıkladı.

Raporda Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversite türlerine göre dağılımı ile Türkiye geneli, coğrafi bölge ve iller bazında başarı sıralaması yer aldı.



Rapora göre Niğde, Türkiye geneli başarı ortalamasında 606.271 başarı sırası ile 9. sırada yer aldı. Temel yeterlilik puanında 10. sırada yer alan Niğde, sözel puan başarı ortalamasında ise 4. oldu.

Buna göre öğrencilerin yüzde 83,62'si devlet üniversitelerini, yüzde 16,38'si ise vakıf, KKTC ve yabancı üniversiteleri tercih etti.

Niğde'de ikamet eden öğrenciler en çok Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni (yüzde 39,57) tercih etti. Ankara, (yüzde 5,68) Niğdeli öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ikinci il konumunda bulunuyor. Ankara'yı, Kayseri (yüzde 4,57) ve İstanbul (yüzde 4,54) izliyor.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni en çok tercih eden, Niğde'de ikamet eden öğrenciler (yüzde 28,51) olurken, Adana (yüzde 13,74) ikinci, Kayseri (yüzde 9,35) üçüncü ve Mersin (yüzde 6,77) dördüncü sırada yer aldı.