Nohut çeşit deneme ekimi yapıldı - Son Dakika

Nohut çeşit deneme ekimi yapıldı

17.03.2021 12:18
Nohut çeşit deneme ekimi yapıldı, System.String[]

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde nohut çeşit deneme ekimi yapıldı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde nohut çeşit deneme ekimi yapıldı.

Yapılan deneme ekiminde, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek geçen yıl tescil ettirilen Nihatbey çeşidi, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Seçkin-Caner-Onur-Sezgin ve Hasanbey çeşitleri, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Sezenbey çeşidi, Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Aksu çeşidi ile Yozgat'ta yaygın olarak ekilen Azkan çeşidi 3'er dekarlık parsellere eşit şartlarda ekildi.

Yapılan Nohut deneme ekimi ile ilgili olarak Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Bilindiği üzere İlimizde en çok ekim ve üretimi yapılan ürünler hububat ve yemeklik dane baklagillerdir. Yemeklik dane baklagillerden ise en çok nohut ekilmektedir. İl Müdürlüğü olarak baklagillerde üretim ve verimi artırmak amacıyla eğitim yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürütmekteyiz. Yapılan bu deneme ekimiyle, İlimizde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacaktır. Bu çeşitlerin bölge iklim ve toprak şartlarına adaptasyonunun gözlenerek Bakanlığımız Araştırma Kuruluşlarınca yeni geliştirilen nohut çeşitlerimizin çiftçilerimize duyurulması ve tanıtılmasını amaçlanmaktadır. Bu çeşitler, gelişim dönemlerinde İl Müdürlüğümüz teknik personelince takip edilecek gerekli ilaçlama ve bakımları yapılacak olup hasat döneminde üretim miktarları da değerlendirilecek ve sonuçlar kamuoyuna ve çiftçilerimize duyurulacaktır." - YOZGAT

Nohut çeşit deneme ekimi yapıldı
Nohut çeşit deneme ekimi yapıldı
Nohut çeşit deneme ekimi yapıldı

Eskişehir, Yozgat, Adana, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nohut çeşit deneme ekimi yapıldı - Son Dakika


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