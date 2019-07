"Nohut dürüm" satarak 11 kişiye istihdam sağladı

Kilis'te yaklaşık 11 yıl önce evinden getirdiği piknik tüpüyle yaptığı nohut dürümlerini satarak iş hayatına atılan Hacı Ahmet Baktageç, bugün iş yerinde 11 kişiye istihdam sağlıyor.

Baktageç, uzun yıllar işsiz kaldıktan sonra ailesinin geçimini sağlayabilmek için Küçük Sanayi Sitesi'nde nohut dürüm yapıp satmaya karar verdi.

Sanayi bölgesindeki bir caminin altında küçük bir dükkan kiralayan, evinden getirdiği piknik tüpü üzerinde de nohut dürümü yapıp satan Baktageç, satışların iyi gitmesi üzerine annesinden ikinci piknik tüpünü alarak işleri büyütme kararı aldı.

Bir süre sonra eşinin de desteğiyle kendi işinin patronu olmayı başaran Baktageç'in küçük sanayi sitesi içinde açtığı lokantada 11 kişi çalışıyor.

Baktageç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre iş bulamayınca sanayide nohut dürümü yaparak satmaya karar verdiğini, bunun için de Sanayi Camisi'nin altındaki küçük bir dükkanı uygun fiyata kiraladığını söyledi.

Bir süre sonra annesinden aldığı ikinci piknik tüpü sayesinde işini biraz daha büyüttüğünü ve menüsüne ciğer kavurma, tavuk sote ve çorba eklediğini anlatan Baktageç, "İki tane piknik tüpü olduğunda çok sevinmiştim. Kendimi güçlü, kuvvetli hissettim. Sonra Allah bize lütfetti yürüdük. Çalıştık, eksiğimizi tamamladık. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı düzelttik. Başarının sırrı önce Allah'a tevekkül etmek sonra eşin dostun tavsiyesini yabana atmamak." diye konuştu.

-"Rüyamda görsem inanmazdım"

Baktageç, eşinin en büyük destekçisi olduğunu dile getirerek, müşterilere gece yarısına kadar birlikte hizmet ettiklerini, yaptıkları yemeklerin lezzetini beğenenler sayesinde her geçen gün müşteri sayısının arttığını vurguladı.

Yaklaşık 5 yıllık emeğin ardından lokantasını büyütmeye karar verdiğini anlatan Baktageç, şunları kaydetti:

"Şu anda lokantamızı 300 metrekareye çıkardık. 11 kişiye istihdam sağlıyoruz. İşçi, memur, usta, çırak gibi şehrin her kesimden müşterimiz var. Burası Kilis'in halk yeri oldu. Kilisliler burayı kabul etti ve bizi sevdi. Kendimizi ve ürünümüzü sevdirebildik. Bu durum bizim için gurur verici bir şey. Lezzetçi Ahmet Usta adının patent başvurusunun ardından şubeleşeceğiz ve sonra en önemli görevimiz olan paket servisimizi yapacağız. Burada bulunan yoğunluktan dolayı paket servisine zaman ayıramıyoruz. İlerleyen zamanlarda motorize ekibimizde olacak inşallah. Bu işe sahip çıkacağız. Ben işin böyle olacağını rüyamda görsem inanamazdım. Bu işin buraya kadar gelmesi bizi gururlandırdı."

Müşterilerden Emrah Çalışır da Adana'da yaşadığını ancak Kilis'e her gelişinde mutlaka uğradığını belirterek, özellikle il dışından gelen herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

