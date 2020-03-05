Nohut fiyatı yıllık yüzde 29.04 azalırken patates fiyatı yüzde 79.97 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nohut fiyatı yıllık yüzde 29.04 azalırken patates fiyatı yüzde 79.97 arttı - Son Dakika Ekonomi

Nohut fiyatı yıllık yüzde 29.04 azalırken patates fiyatı yüzde 79.97 arttı

6 saat önce

TAHILLAR ve diğer bitkisel ürünlerden nohut fiyatı yıllık yüzde 29.04 azalırken 2019 yılında bir önceki seneye göre en fazla artışın olduğu ürün yüzde 79.97 ile patates (diğer) oldu.

Nohut fiyatı yıllık yüzde 29.04 azalırken patates fiyatı yüzde 79.97 arttı, System.String[]
TAHILLAR ve diğer bitkisel ürünlerden nohut fiyatı yıllık yüzde 29.04 azalırken 2019 yılında bir önceki seneye göre en fazla artışın olduğu ürün yüzde 79.97 ile patates (diğer) oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2019" verilerine göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlere ait, bir önceki seneye göre en fazla fiyat artışının olduğu ürünler; yüzde 25.98 ile buğday (diğer), yüzde 33.88 ile fasulye (kuru) ve 79.97 ile patates  (diğer) olurken nohut fiyatı yüzde 29.04 azaldı. En az artış ise yüzde 20.95 ile mercimek (kırmızı) fiyatında gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 2019'da bir önceki yıla göre;

"Sebzelerden domates (sofralık) fiyatı önceki yıla göre yüzde 3.27 artarken sebzelerden patlıcan fiyatında yüzde 30.92 ve soğan (kuru) fiyatında yüzde 37.96 artış gerçekleşti. Buna karşılık sebzeler grubunda fiyatı en fazla artan ürünler ise yüzde 42.51 ile karnabahar, yüzde 54.54 ile biber (sivri) ve yüzde 70.88 ile sarımsak (kuru) oldu.

"Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, zeytin (sofralık) fiyatı yıllık yüzde 3.16 artarken en fazla artış ise yüzde 36.55 ile muz ve yüzde 52.26 ile fındık ürünlerinde gerçekleşti. En az artış gösteren ürünler sırasıyla, yüzde 19.49 ile limon, yüzde 20.58 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.

"Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler değeri yüzde 24.65 artışla 77.55 milyar lira, meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde 22.15 artışla 67.83 milyar lira ve sebzelerin üretim değeri ise yüzde 21.87 artışla 50.45 milyar lira oldu."


- İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:16 Kaynak: DHA
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