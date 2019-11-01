Son Dakika Haberleri: Nohut mayalı ekmeği tanıtmak için şehir şehir dolaşıyor
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Nohut mayalı ekmeği tanıtmak için şehir şehir dolaşıyor

6 saat önce

Nohut mayalı ekmeği tanıtmak için şehir şehir dolaşıyorKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir üreteci, yaptığı nohut mayalı ekmeği tanıtmak için şehir şehir dolaşıyor.

Nohut mayalı ekmeği tanıtmak için şehir şehir dolaşıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir üreteci, yaptığı nohut mayalı ekmeği tanıtmak için şehir şehir dolaşıyor.

Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesi Kuruçay Ekmek Fırını'nda Fikret, Nevzat ve Nihat Kunpan kardeşlere nohut ve soğan ile hazırlanan mayalı ekmeğin yapımını gösteren Köksal Durum, açıklamalarda bulundu.

Kendine has üretmiş olduğu mayalı ekmeği tanıtmak ve yaymak için il il dolaştığını belirten Köksal Durum, "Amacımız nohuttan, soğandan, üzümden elde ettiğim mayalar ile doğal mayamız ile insanlara gelenek ve göreneklerimizi tanıtmak istiyoruz. Raf ömrü 10 gün olan, sindirimi kolay, sağlığa faydalı ekşi mayalı ekmeklerimizi üretmeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda hiçbir fabrikasyon maya katkı yoktur. Mayamız canlıdır ve anne şefkati göstererek onlara bakıyorum. Şu anda bana ait bu maya 12 yaşında ve ona gözüm gibi bakıyorum. Bu tanıtımlarımızı ve üretimlerimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Nohut mayalı ekmeği tanıtmak için şehir şehir dolaşıyor

Tavşanlı, Kuruçay, Kütahya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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