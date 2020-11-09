Nohut mayasıyla yapılan "Nevşehir Simidi" coğrafi işaret bekliyor - Son Dakika

Nohut mayasıyla yapılan "Nevşehir Simidi" coğrafi işaret bekliyor

09.11.2020 11:03

Nevşehir'de fırın ustaları tarafından nohut mayası kullanılarak yapılan Nevşehir Simidi'nin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvuruda bulunuldu.

Nevşehir'de fırın ustaları tarafından nohut mayası kullanılarak yapılan Nevşehir Simidi'nin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvuruda bulunuldu.

Kentte 1700'lü yıllardan beri yaygın olarak üretildiği belirtilen, ancak son yıllarda sadece beş usta tarafından yapılarak ekmek büfelerinde satışa sunulan simidin coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Nohut mayası, su ve un kullanılarak katkı maddesiz hazırlanan, dikdörtgene benzer şekliyle dikkati çeken Nevşehir Simidi, yaklaşık 10 gün tazeliğini muhafaza etmesiyle biliniyor.

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Genel Sekreteri Bekir Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevşehir Esnaf Odaları iş birliği ile coğrafi işaret tescil başvurusu gerçekleştirdiklerini, ön incelemenin tamamlandığını belirtti.

Ülke genelinde sadece Nevşehir'de üretildiği için, simidin kentle özdeşleştiğini dile getiren Varol, yeni ustaların yetişmesi açısından tescil sürecinin ardından ürünün Kapadokya'da gastronomi turizmine de kazandırılacağını ifade etti.

Üretiminde kullanılan ve usta maharetiyle hazırlanan nohut mayasının, kuşaklar boyu aktarılan önemli bir beşeri sermaye olduğunu vurgulayan Varol, şöyle devam etti:

"Yöresel ürünlerin coğrafi işaret kazanması, bu ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması, korunması, üreticinin daha fazla katma değer elde etmesi için önemli bir husus. Ahiler Kalkınma Ajansı olarak bu bilinçle çalışma yürütüyoruz. Bölgemizde coğrafi işaret alacak ürünlerden birisi, ülkemizdeki diğer simit çeşitlerinden farklı olan Nevşehir Simidi'dir. Diğer simitler hazır maya ile yapılmakta ancak bu simit, nohuttan elde edilen maya ile hazırlanmaktadır. Diğer simitlere kıyasla daha uzun tüketim ömrüne sahip. Türk Patent ve Marka Kurumunun onayıyla yakın zamanda coğrafi işaret tescili yapılmış bir ürün haline gelecektir. Kapadokya'nın turizm yelpazesi, gastronomi ile çeşitlilik kazanırken, tescilin ardından simidimiz de yerli ve yabancı konuklara tanıtılabilecek."

"Nevşehir'den başka yerde üretilmiyor"

Kentteki 5 Nevşehir simidi ustasından Emin Küstürmez de (56) yaklaşık 40 yıldır bu simidin üretimini yaptığını, yeni ustaların yetişmesi açısından tescilin önemli olduğunu söyledi.

Hazırlanan hamurun fırına verilmeden önce meşakkatli mayalama işlemlerinden geçtiğini anlatan Küstürmez, şöyle konuştu:

"Nohudu ikiye bölüp şişeye koyarak belli sıcaklıkta 8 saat bekledikten sonra elde edilen mayayı kullanıyoruz. Kendi yaptığımız nohut mayası, su ve undan başka hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Müşteriler, doğal olduğu için özellikle tercih ediyor. Nevşehir'den başka yerde üretilmiyor ancak burada da yeni usta yetişmiyor. Çırak yetişmediği için bir elin parmakları olarak kaldık. Umarım tescil ile simidimiz nice yıllar daha yaşatılır."

Nevşehir Simidi, kentteki ekmek büfeleri ve fırınlarda, adedi 75 kuruştan satılıyor.

Nohut mayasıyla yapılan Nevşehir Simidi coğrafi işaret bekliyor
Nohut mayasıyla yapılan Nevşehir Simidi coğrafi işaret bekliyor
Nohut mayasıyla yapılan Nevşehir Simidi coğrafi işaret bekliyor
Nohut mayasıyla yapılan Nevşehir Simidi coğrafi işaret bekliyor

Kapadokya, Nevşehir, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nohut mayasıyla yapılan 'Nevşehir Simidi' coğrafi işaret bekliyor - Son Dakika


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