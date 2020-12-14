Nevşehir simidi tescillendi - Son Dakika

Nevşehir simidi tescillendi

14.12.2020 13:13
Nevşehir simidi tescillendi, System.String[]

Nevşehir'de fırın ustaları tarafından nohut mayası kullanılarak yapılan Nevşehir simidi, coğrafi işaret alınarak tescillendi.

Nevşehir'de fırın ustaları tarafından nohut mayası kullanılarak yapılan Nevşehir simidi, coğrafi işaret alınarak tescillendi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı yaptığı açıklamada, Nevşehir Simidinin tescillenmesi için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını, coğrafi işaret tescil belgesinin hayırlı olmasını söyledi. NEVESOB Başkanı Pınarbaşı açıklamasında, "Nevşehir'e özgü meşhur Nevşehir simidinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve pazar payının artırılması amacıyla Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Ahiler Kalkınma Ajansımızın teknik desteğiyle Temmuz ayında başlatmış olduğumuz çalışmamız hamdolsun ki olumlu neticelendi. Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile ilimizin bir değerinin tescillenmesi sağlanmış oldu. İnşallah bundan sonra ki süreçte ürünümüzün pazar payının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Nevşehir simidi tescillendi
Nevşehir simidi tescillendi

Esnaf ve Sanatkarlar, Nevşehir, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir simidi tescillendi - Son Dakika


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