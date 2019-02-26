Son Dakika Haberleri: Nokia 3.2: 1000 TL Civarında Olması Beklenen Akıllı Telefon

Nokia 3.2: 1000 TL Civarında Olması Beklenen Akıllı Telefon

11 dakika önce

Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus'ı tanıttı.

Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus'ı tanıttı. Uygun fiyatlı Nokia modellerinden olan Nokia 3.2 ön inceleme videosu için elimizde. Lafı fazla uzatmadan Nokia'nın yeni modeline yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:41 Kaynak: Youtube

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