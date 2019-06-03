Nokia 3 (2017)'ye Android 9 Pie Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı

HMD Global
'in satın alıp adeta yeniden canlandırdığı Finli marka Nokia
, birkaç yıldır Android One programına dahil olarak ürettiği telefonlarla adını tekrar duyurmaya başladı. Android One'ın sunduğu hızlı güncelleme takvimi beklenildiği kadar hızlı olmasa da Nokia, önceki telefonlarına da söz verdiği güncellemeyi en sonunda getiriyor. 2017 model Nokia 3, uzun zamandır beklenilen Android 9 Pie güncellemesini aldı.
Nokia 3'ün de Android 9 güncellemesini almasıyla beraber Pie destekli Nokia telefon sayısı ise toplam 19'a çıkmış oldu. Her pazarda satışa sunulmayan giriş seviyesi telefonlardan biri olan Nokia 3, şirketin düşük bütçeli müşteriler için ürettiği ilk cihazlardan biriydi.
MediaTek işlemciye, kalın çerçeveli 5 inçlik bir ekrana, 2 GB RAM ve 16 GB depolamaya sahip olan cihaz, ne yazık ki herhangi bir parmak izi okuyucusunu barındırmıyor. Fakat cihazın ilk fiyatının 130 euro dolaylarında olduğunu düşününce çok da beklenilmeyen bir durum değil. Telefonun şu anki Türkiye
fiyatının 800 lira civarında olduğunu da hatırlatalım.