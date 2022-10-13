Nokia, OPPO ve OnePlus'ı bir ülkede daha yasaklatacak - Son Dakika
Üye Girişi

Nokia, OPPO ve OnePlus'ı bir ülkede daha yasaklatacak

13.10.2022 12:41
Nokia, OPPO ve OnePlus'ı bir ülkede daha yasaklatacak

Nokia, 5G patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle OPPO ve OnePlus'ı şimdi de Avustralya'da dava etti. İşte ayrıntılar!

Nokia'nın son yıllarda 5G altyapısı konusunda önemli yatırımlar yaptığını söylemek mümkün. Hatta son raporlara göre bu yatırımlar 129 milyar euro seviyelerini buldu. Ancak şirket, OPPO ile bir süredir devam eden patent anlaşmazlıkları yaşadığı için istediği adımları atamıyordu. Bu durum yargıya taşındı ve OPPO ve OnePlus temmuz ayında haksız bulunarak Almanya'da yasaklandı. Görünüşe göre bu süreç uzunca bir süre daha devam edecek. Zira Nokia, ilgili şirketleri farklı pazarlarda da yasaklatmak için harekete geçti.

Nokia, OPPO ve OnePlus'ı farklı pazarlarda da yasaklatmak istiyor

Son dönemde akıllı telefon sektöründe faaliyet gösteren popüler şirketler arasındaki ipler gerildi. Nokia, OPPO ve OnePlus'a (İkisi de BBK çatısı altında yer alıyor) 4 ayrı ülkede 4G ve 5G patentleri için dava açtı. Aynı şekilde OPPO da Nokia'ya 9 farklı ülkede açtığı davayla cevap verdi. Hatta yukarıda da belirttiğimiz gibi temmuz ayında konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve iki Çinli üretici patent ihlali gerekçesiyle Almanya'da yasaklandı.

Nokia, OPPO ve OnePlus'ı bir ülkede daha yasaklatacak

Son ortaya çıkan bilgilere göre Nokia, 5G patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle OPPO ve OnePlus'ı şimdi de Avustralya'da dava etti. Finlandiya merkezli firma, iki şirketi Almanya'da olduğu gibi Avustralya'da da yasaklatmak istiyor. Öte yandan bu davaların sayısının ilerleyen dönemlerde daha da artacağı belirtiliyor.

Nokia Türkiye ofisi açıldı: Odak noktası ne olacak?

Nokia'nın patent ihlali iddiaları Almanya'daki davada verilen karar ele alındığında büyük ölçüde doğru gibi görünüyor. Son olarak OPPO'nun bu karara itiraz ettiği ve mahkemenin de bu itirazı reddettiğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nde ilk imzalar atıldı Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nde ilk imzalar atıldı NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya 'Avrupa Sema Kalkanı' için anlaştı NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya 'Avrupa Sema Kalkanı' için anlaştı Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı maske zorunluğu getirilmesi çağrısı Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı maske zorunluğu getirilmesi çağrısı
Kaynak: Shiftdelete

Avustralya, Almanya, Nokia, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nokia, OPPO ve OnePlus'ı bir ülkede daha yasaklatacak - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
11:28 Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu
11:31 Zeynep Bastık, Diyarbakır'ı salladı! Konserine 70 bin kişi akın etti
11:20 Popstar yarışmacısı maneviyata yöneldi! Tesettüre girerek adını değiştirdi
11:03 Güne yatay seyirle başlayan gram altın 999 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 12:43:57. #1.11#
SON DAKİKA: Nokia, OPPO ve OnePlus'ı bir ülkede daha yasaklatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement