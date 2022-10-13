Nokia, OPPO ve OnePlus'ı bir ülkede daha yasaklatacak

Nokia'nın son yıllarda 5G altyapısı konusunda önemli yatırımlar yaptığını söylemek mümkün. Hatta son raporlara göre bu yatırımlar 129 milyar euro seviyelerini buldu. Ancak şirket, OPPO ile bir süredir devam eden patent anlaşmazlıkları yaşadığı için istediği adımları atamıyordu. Bu durum yargıya taşındı ve OPPO ve OnePlus temmuz ayında haksız bulunarak Almanya'da yasaklandı. Görünüşe göre bu süreç uzunca bir süre daha devam edecek. Zira Nokia, ilgili şirketleri farklı pazarlarda da yasaklatmak için harekete geçti.

Nokia, OPPO ve OnePlus'ı farklı pazarlarda da yasaklatmak istiyor

Son dönemde akıllı telefon sektöründe faaliyet gösteren popüler şirketler arasındaki ipler gerildi. Nokia, OPPO ve OnePlus'a (İkisi de BBK çatısı altında yer alıyor) 4 ayrı ülkede 4G ve 5G patentleri için dava açtı. Aynı şekilde OPPO da Nokia'ya 9 farklı ülkede açtığı davayla cevap verdi. Hatta yukarıda da belirttiğimiz gibi temmuz ayında konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve iki Çinli üretici patent ihlali gerekçesiyle Almanya'da yasaklandı.

Son ortaya çıkan bilgilere göre Nokia, 5G patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle OPPO ve OnePlus'ı şimdi de Avustralya'da dava etti. Finlandiya merkezli firma, iki şirketi Almanya'da olduğu gibi Avustralya'da da yasaklatmak istiyor. Öte yandan bu davaların sayısının ilerleyen dönemlerde daha da artacağı belirtiliyor.

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Nokia'nın patent ihlali iddiaları Almanya'daki davada verilen karar ele alındığında büyük ölçüde doğru gibi görünüyor. Son olarak OPPO'nun bu karara itiraz ettiği ve mahkemenin de bu itirazı reddettiğini belirtelim.

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