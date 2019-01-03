Son Dakika Haberleri: Nokia 9 Pureview Modelinde Ekran İçi Parmak Okuyucu da Olacak!

Nokia 9 Pureview Modelinde Ekran İçi Parmak Okuyucu da Olacak!

40 dakika önce

Nokia 9 PureView Modelinde Ekran içi Parmak izi Okuyucu Olacak!

Nokia 9 Pureview Modelinde Ekran İçi Parmak Okuyucu da Olacak!, System.String[]
Nokia 9 PureView Modelinde Ekran içi Parmak izi Okuyucu Olacak!


Nokia'nın Beş Kameralı Modelinde " Nokia 9 PureView " Ekran içi Parmak izi Okuyucu Olacak.

2019'un en merak uyandıran modellerinden biri de Nokia 9 PureView modeli olacak. Sızıntılar sayesinde beş kameralı model artık sır olmaktan çıktı. Penta- Cam şeklinde bir kamera sistemine sahip olacak model kendi içinde bir çok yeni özellik barındırabilir.

Evan Blass ve sızıntılar konusunda ihtisas yapmış MySmartPrice Android One telefonun fotoğraflarını ve yeni videosunu yayımladı. Yayımlanan videoda da görüldüğü üzere tek sürpriz penta-cam değil, ekran içi parmak izi okuyucu da bulunuyor. Snapdragon 845 işlemci kullanılıyor. Buna işlemciye 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Kablosuz Şarj desteği, HDR10 destekli 6 inçlik 2K ekran bulunuyor.

Penta-Cam, yani arka taraftaki kamera bolluğu nasıl çalışacak ve iş yapacak? Görüntü Lumia 1020'nin PureView cihazlarında evrim değiştirmesi gibi. Küçük bir servet ödemek istemeyen kamera merkezli bir telefon isteyenler için ideal olabilir.

Şubat ayındaki CES 2019'de resmi olarak duyurulabilir.

Nokia 9 PureView "Beholder." HNY pic.twitter.com/x4Kh3anP46

— Evan Blass (@evleaks) 31 Aralık 2018

9to5Google, The Verge

Evan Blass (Twitter), MySmartPrice

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:35 Kaynak: Teknotalk.com

Twitter, Cam, Nokia, Teknoloji
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