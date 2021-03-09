Nokia, İki Yılda 10 Binden Fazla Çalışanı İşten Çıkardı - Son Dakika

Nokia, İki Yılda 10 Binden Fazla Çalışanı İşten Çıkardı

09.03.2021 12:17
Nokia, İki Yılda 10 Binden Fazla Çalışanı İşten Çıkardı, System.String[]

Nokia firması ne pahasına olursa olsun akıllı telefon işini bırakmak istemiyor. Ancak şirketin son iki yılda durumunun iyi olmadığı ve üç aylık mali tablolarda çalışan personel sayısı açıklanmadığı bildirildi.

Nokia, son dönemde akıllı telefon alanında atak yapmaya çalışıyor. Şirket, en son Nokia G10 adlı gaming akıllı telefon için çalışmalara başladı. Ancak, şirketin işlerinin iyi gitmediği üç aylık mali tablosunda ortaya çıktı. Şirketin, üç aylık mali tablosunda yer alması gereken çalışan sayısı açıklanmadı.

Nokia, geçtiğimiz yıl için yıllık 500 milyon Euro'luk (597 milyon $) toplam işgücü maliyetini düşürdüğünü gizlemişti. Ancak Nokia tarafından yayınlanan en son raporda, 2019'da yaklaşık 5.000 işçinin azaldığı ve geçen yıl 6.000'den fazla işin ortadan kalktığı görülüyor.

Rapor, Nokia'nın net işten çıkarmalarının 11044'ü bulduğunu ve Nokia'nın 2020'deki ortalama çalışan sayısını 92.039'e düştüğünü gösteriyor. Bu, Nokia'nın toplam çalışanlarının sadece iki yıl içinde % 11 düştüğü anlamına geliyor. Yapılan analize göre, tüm dünyada istihdam rakamlarının düştüğünü, ancak Çin'de bu düşüşün daha büyük olduğu bildirildi. Nokia'nın Çin'deki çalışan sayısı 2018'den bu yana yaklaşık 3.500'lük bir düşüşle 13.749 kişiye gerilediği açıklandı. 2020 yılında Nokia, Amerika'daki çalışan sayısında % 9'luk bir azalma yaşarken, şirket 2018'den bu yana 2.800'den fazla pozisyonu kapattığını açıkladı.

Nokia Kitlesel İşten Çıkarma Hakkında Resmi Açıklama Yapmadı Nokia, 3 aylık mali raporunda harcama kesintilerinden bahsetmedi. Şirket; "Son yıllarda stratejimizi iş hedeflerine ve faaliyetlerine göre ayarladığımız için iş gücümüz dalgalanmalar yaşıyoruz." Şeklinde bir açıklama ile anlattı.

Ancak yatırımcılar için ufakta olsa iyi haberler verirdi. Satışların % 6 düşmüş olmasına rağmen, Nokia'nın faaliyet kar marjı 2020 yılında % 4 artış gösterdi. Nokia, iki yıl önce 59 milyon Euro'luk (70 milyon $) işletme zararı yaşamıştı. 2020 yılına kadar en az 885 milyon Euro (1,1 milyar $) kar elde etti. Ancak bu, hissedarlar için iyi görünmedi ve özellikle son üç yılda net zararlar 3 milyar Euro'nun (3.6 milyar $) üzerinde olduğu açıklandı.

Şirket için en endişe verici olay ise, Yapılan son tasarruf planınında şirketin araştırma ve geliştirme harcamalarında önemli ölçüde düşüş yaşadı. Nokia, 2018 yılında Ar-Ge departmanına yaklaşık 4,8 milyar avro (5,7 milyar dolar) yatırım yapmıştı. Şirket, 5G pazarında hatalar yaptıktan sonra, hissedarlar bu durumda şikayetçi olmuşlardır. Şirketin yeni CEO'su Pekka Lundmark, maliyeti ne olursa olsun akıllı telefonu işini yeniden canlandırma sözü verdi. Pekka Lundmark liderliğinde şirketin masrafları daha da azaltacağına dair göstergeler var. Nokia'nın şişirilmiş küresel liderlik ekibini 17'den 11'e düşürdü.

Yeniden yapılandırma planı çerçevesinde şirketin, 14.000 çalışanını mobil, ağ altyapısı, bulut hizmetleri ve lisanslama (Nokia teknolojisi) gibi yeni iş gruplarına aktarılacağı bildirildi.

Nokia, İki Yılda 10 Binden Fazla Çalışanı İşten Çıkardı

Çin Halk Cumhuriyeti, Nokia, Euro, kar, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Nokia, İki Yılda 10 Binden Fazla Çalışanı İşten Çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu         
16:02
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:33:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nokia, İki Yılda 10 Binden Fazla Çalışanı İşten Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei