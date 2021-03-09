Nokia, İki Yılda 10 Binden Fazla Çalışanı İşten Çıkardı - Son Dakika

Nokia, son dönemde akıllı telefon alanında atak yapmaya çalışıyor. Şirket, en son Nokia G10 adlı gaming akıllı telefon için çalışmalara başladı. Ancak, şirketin işlerinin iyi gitmediği üç aylık mali tablosunda ortaya çıktı. Şirketin, üç aylık mali tablosunda yer alması gereken çalışan sayısı açıklanmadı.

Nokia, geçtiğimiz yıl için yıllık 500 milyon Euro'luk (597 milyon $) toplam işgücü maliyetini düşürdüğünü gizlemişti. Ancak Nokia tarafından yayınlanan en son raporda, 2019'da yaklaşık 5.000 işçinin azaldığı ve geçen yıl 6.000'den fazla işin ortadan kalktığı görülüyor.

Rapor, Nokia'nın net işten çıkarmalarının 11044'ü bulduğunu ve Nokia'nın 2020'deki ortalama çalışan sayısını 92.039'e düştüğünü gösteriyor. Bu, Nokia'nın toplam çalışanlarının sadece iki yıl içinde % 11 düştüğü anlamına geliyor. Yapılan analize göre, tüm dünyada istihdam rakamlarının düştüğünü, ancak Çin'de bu düşüşün daha büyük olduğu bildirildi. Nokia'nın Çin'deki çalışan sayısı 2018'den bu yana yaklaşık 3.500'lük bir düşüşle 13.749 kişiye gerilediği açıklandı. 2020 yılında Nokia, Amerika'daki çalışan sayısında % 9'luk bir azalma yaşarken, şirket 2018'den bu yana 2.800'den fazla pozisyonu kapattığını açıkladı.

Nokia Kitlesel İşten Çıkarma Hakkında Resmi Açıklama Yapmadı Nokia, 3 aylık mali raporunda harcama kesintilerinden bahsetmedi. Şirket; "Son yıllarda stratejimizi iş hedeflerine ve faaliyetlerine göre ayarladığımız için iş gücümüz dalgalanmalar yaşıyoruz." Şeklinde bir açıklama ile anlattı.

Ancak yatırımcılar için ufakta olsa iyi haberler verirdi. Satışların % 6 düşmüş olmasına rağmen, Nokia'nın faaliyet kar marjı 2020 yılında % 4 artış gösterdi. Nokia, iki yıl önce 59 milyon Euro'luk (70 milyon $) işletme zararı yaşamıştı. 2020 yılına kadar en az 885 milyon Euro (1,1 milyar $) kar elde etti. Ancak bu, hissedarlar için iyi görünmedi ve özellikle son üç yılda net zararlar 3 milyar Euro'nun (3.6 milyar $) üzerinde olduğu açıklandı.

Şirket için en endişe verici olay ise, Yapılan son tasarruf planınında şirketin araştırma ve geliştirme harcamalarında önemli ölçüde düşüş yaşadı. Nokia, 2018 yılında Ar-Ge departmanına yaklaşık 4,8 milyar avro (5,7 milyar dolar) yatırım yapmıştı. Şirket, 5G pazarında hatalar yaptıktan sonra, hissedarlar bu durumda şikayetçi olmuşlardır. Şirketin yeni CEO'su Pekka Lundmark, maliyeti ne olursa olsun akıllı telefonu işini yeniden canlandırma sözü verdi. Pekka Lundmark liderliğinde şirketin masrafları daha da azaltacağına dair göstergeler var. Nokia'nın şişirilmiş küresel liderlik ekibini 17'den 11'e düşürdü.

Yeniden yapılandırma planı çerçevesinde şirketin, 14.000 çalışanını mobil, ağ altyapısı, bulut hizmetleri ve lisanslama (Nokia teknolojisi) gibi yeni iş gruplarına aktarılacağı bildirildi.