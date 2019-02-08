Nokia, İstanbul'da Avrupalı Şirketleri Bir Araya Getirdi

Küresel telekomünikasyon devi Nokia, yıllık satış toplantısını İstanbul'da düzenledi.

Küresel telekomünikasyon devi Nokia, yıllık satış toplantısını İstanbul'da düzenledi.



Küresel telekomünikasyon devi Nokia, Lizbon'dan Vladivostok'a kadar uzanan Avrupa pazarı için bu yıl önceliklerini ve stratejilerini tartışmak üzere 700 şirket lideri ve yöneticisini İstanbul'da bir araya getirdi. 1965'ten bu yana Türkiye'de yerel faaliyetlerini sürdüren Fin şirketinin öncelikleri arasında ekonominin dijitalleşmesi ve 5G iletişim ağlarının daha hızlı bir şekilde yayılması için çalışmalar yapmak yer aldığı belirtildi.



"Türkiye bizim için önemli"



Nokia için Türkiye pazarının çok önemli olduğunu belirten Nokia Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti, "Buradan, büyümekte olan CECA bölgesi için 250 milyondan fazla insana yönelik işimizi kolayca yönetebiliyoruz. Türkiye'de ilk çalışmaya başladığımız günden bu yana yerel yeteneklerle teknik bir uzmanlık geliştirdik. Bu yeteneğimizi dünya genelindeki 100'den fazla ülkede yer alan müşterilerimize daha iyi bir hizmet vermek için kullanıyoruz. Ayrıca buradaki varlığımız sayesinde, Türkiye için iyi olan yeni teknik ve ticari yetkinlikleri de getirdik. Kapsamlı uçtan uca portföyümüz ve küresel gücümüzle Türkiye'de 5G'nin yayılması ve devam eden dijitalleşme sürecinde ideal ortağıyız" dedi.



Yapılan bilgilendirmede; İstanbul, Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde (CECA-Central East Europe and Central Asia) Nokia için bölgesel bir merkez olarak hizmet veriyor. CECA bölgesi; batıda Avusturya ve Orta Doğu Avrupa ülkelerinden, doğuda Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve diğer Hazar ve Orta Asya ülkelerine kadar uzanan toplamda 23 ülkeden oluşuyor. Nokia'nın Türkiye'de yaklaşık 800 çalışanı bulunuyor. - İSTANBUL

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