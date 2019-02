HMD tarafından satın alındıktan sonra eski günlerine yavaş yavaş dönmeye başlayan Nokia , Android One kullanmasıyla oldukça seviliyor. Uygun fiyat politikası ve üzmeyen performanslarıyla dikkat çeken yeni telefonların resmi tanıtım videolarına gelin birlikte bakalım. Cihazların ayrıntılı özelliklerini, yazımızdaki ilgili haberlerden ulaşabilirsiniz.Nokia 9 PureviewNokia'nın -dayanıklılık dışında- zamanında en bilinen özelliklerinden biri olan kamera ve lens kalitesi bu telefonla birlikte geri dönüş yapıyor. 5'li arka kamera kurulumuna sahip olan cihazda, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Google Fotoğraflar ile düzenleyebiliyorsunuz.Nokia 4.2Orta seviyenin alt kısımlarında yer alan telefon, NFC ve Google Pay desteğine sahip. 3000 mAh'lik bataryaya sahip olan cihazın ekranı ise 5,71 inç boyutunda.Nokia 3.2Yine orta seviyenin altlarında konumlandırılan Nokia 3.2, abisinden daha büyük bir ekrana ve daha büyük bir bataryaya sahip. İsimlendirmeden anlayabileceğiniz gibi bu telefon, Nokia 4.2'den biraz daha ucuz.Nokia 1 PlusYurt dışı fiyatı "sudan ucuz" denilebilecek seviyede olan Nokia 1 Plus, oldukça düşük bir donanıma sahip olsa da Android Go çalıştırdığı için çok da bir problem oluşturmuyor.Nokia 210Tanıtılan diğer telefonların yanında artık oldukça "nostalji" kalan Nokia 210'un amacı tam olarak bu. Konuşma dışında çok da bir şey yapamayacak olsanız da telefonun internet erişimi de var.