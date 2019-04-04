Nokia X71, Delikli Ekran ve 48 Mp Kamerası ile Ortaya Çıktı

Delgeç Ekranlı Nokia
X71'i Tayvan
'da Ortaya Çıktı!
Nokia yuvarlak delikli selfi kamerasına sahip Android Telefon Üreticileri arasına katıldı. 385 dolarlık satış fiyatı ile Tayvan'da ortaya çıkan Nokia X71 modelinin özellikleri neler?
Nokia X71 modelinin piyasaya sürülmesiyle delgeç ekran kullanan akıllı telefon üreticileri arasına katılmış oldu. Kamera merkezli telefonlar Microsoft
ve markanın şimdiki sahibi HMD Global
'inde ilk tercihleri oldu. Zeiss lenslerinin kullanıldığı 48 MP'lik bu üçlü kamera setli modelde bu planların en yenisi.
Tayvan'da yaklaşık olarak 385 dolar fiyatla satılan bu yeni model; muhtemel rakipleri 490 dolarlık Huawei
Nova 4, Xiaomi'nin 203 dolarlık Redmi Note 7 Pro arasında bir yere konuşlanıyor. Bu iki modelde 48 MP'lik Sony
kamera setleri kullanıyor.
Nokia X71 Teknik Özelliklerine Bakacak Olursak!
Orta sınıf Android One telefon olarak göze çarpıyor. Snapdragon 660 işlemci ve LCD ekranı bulunuyor. 6GB RAM ve 128 GB genişleyebilir depolama alanı, 3500 mAh'lik bataryaya sahip olan modelin en dikkat çeken noktası delinmiş ekranı – delgeç ekranı. 6.39 inçlik telefon yüzde 93 ekran gövde kullanım alanı sunuyor.
Nokia
The Verge