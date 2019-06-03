Son Dakika Haberleri: Nokia, Yeni Telefonlarına Ait Görüntüleri Twitter Hesabından Yayınladı
Son Dakika Teknoloji Haber

Nokia, Yeni Telefonlarına Ait Görüntüleri Twitter Hesabından Yayınladı

1 saat önce

Nokia, 6 Haziran'daki etkinlikten önce yeni telefonlarına dair görüntüleri Twitter'dan yayımladı.

Nokia, Yeni Telefonlarına Ait Görüntüleri Twitter Hesabından Yayınladı, System.String[]
Bu yılın MWC konferansında tanıtılan Nokia 3.2 ve 4.2'nin ardından Nokia, seriye iki adet orta segment telefon daha eklemek istiyor: Nokia 5.2 ve 6.2. Telefonların şirketin 6 Haziran'da gerçekleştireceği lansmanda tanıtılması planlanıyor. Şirketin Twitter hesabı ise yeni özellikleri tanıttığı kısa bir video serisi yayımladı.

İlk videoda yeni Gece modunun bir belirtisini görüyoruz. Ardından tek kameralık bir lens ile dağlara zoom yapılan bir sahne bizi karşılıyor. Videonun başlığı 'yeni ışığın altında görün', bu da telefonların kamera performansının kalitesine dair bir gönderme

İkinci videoda ise siyah, beyaz, yeşil, pembe ve maviden oluşan kıvrımlı tasarımları görüyoruz. Ayrıca cihazlarda 3,5 mm'lik jak girişi de bulunacak gibi görünüyor.

Yeni Nokia cihazları, dâhili bildirim ışıklarına sahip güç tuşu ile birlikte gelecek. Bu özellik hali hazırda Nokia X71'de bulunuyor ve görüldüğü gibi yeni cihazlara da taşınmış.

Nokia'nın 6 Haziran'da tanıtacağı yeniliklerden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı unutmayın : )
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:07 
6 Haziran, Twitter, Nokia, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti! Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 21:32:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nokia, Yeni Telefonlarına Ait Görüntüleri Twitter Hesabından Yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]